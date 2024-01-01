У Курській області загинув Герой з Волині Богдан Гончар

Богдан Гончар.



Про це повідомляє Колодяженська громада.



Богдан Вікторович Гончар 1989 року народження житель с.Волошки.



Герой загинув 19 серпня 2024 в районі населеного пункту Шептухівка Курської області російської федерації, при виконанні бойового завдання.





У громаді оголошено триденну жалобу.



Про прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з росіянами у Курській області загинувс Герой з ВолиніПро це повідомляє Колодяженська громада.Богдан Вікторович Гончар 1989 року народження житель с.Волошки.Герой загинув 19 серпня 2024 в районі населеного пункту Шептухівка Курської області російської федерації, при виконанні бойового завдання.У громаді оголошено триденну жалобу.Про прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.

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