У Курській області загинув Герой з Волині Богдан Гончар

У Курській області загинув Герой з Волині Богдан Гончар
На війні з росіянами у Курській області загинувс Герой з Волині Богдан Гончар.

Про це повідомляє Колодяженська громада.

Богдан Вікторович Гончар 1989 року народження житель с.Волошки.

Герой загинув 19 серпня 2024 в районі населеного пункту Шептухівка Курської області російської федерації, при виконанні бойового завдання.
У Курській області загинув Герой з Волині Богдан Гончар


У громаді оголошено триденну жалобу.

Про прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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