У Курській області загинув Герой з Волині Богдан Гончар
Сьогодні, 20:38
На війні з росіянами у Курській області загинувс Герой з Волині Богдан Гончар.
Про це повідомляє Колодяженська громада.
Богдан Вікторович Гончар 1989 року народження житель с.Волошки.
Герой загинув 19 серпня 2024 в районі населеного пункту Шептухівка Курської області російської федерації, при виконанні бойового завдання.
У громаді оголошено триденну жалобу.
Про прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.
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Про це повідомляє Колодяженська громада.
Богдан Вікторович Гончар 1989 року народження житель с.Волошки.
Герой загинув 19 серпня 2024 в районі населеного пункту Шептухівка Курської області російської федерації, при виконанні бойового завдання.
У громаді оголошено триденну жалобу.
Про прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.
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