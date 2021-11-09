Від ускладнень COVID-19 помер житель Луцького району

Від ускладнень COVID-19 помер житель Луцького району
инулого тижня від ускладнень COVID-19 помер 93-річний чоловік із Луцького району.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає ВСН.

Відомо, що волинянин мав супутні хронічні хвороби (цукровий діабет, захворювання нирок та серцево-судинної системи).

За даними епіднагляду на Волині, як і в Україні, кілька останніх тижнів зростає захворюваність на COVID-19.

За останній тиждень в області зареєстровано 476 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус (246 – за попередній тиждень). Зокрема, захворіло 73 дитини (41 – за попередній тиждень). Госпіталізовано близько 60 людей, із них третина – діти.

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Теги: коронавірус, Україна, смерть
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