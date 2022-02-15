У Луцьку водій маршрутки затиснув дверима військового: як його покарають





Про це повідомила лучанка Надія Пятенко, передає ІА



Зі слів жінки, керманич маршрутного таксі нібито навмисне вчинив такі дії і робить це не вперше.



«Людській байдужості, черствості, ненависті немає меж. Водій цього маршруту сьогодні вмисно затиснув дверима військового. Водію не сподобалось, що військовий заходив на задні двері маршрутки, адже вона була переповненою та саме на тій зупинці виходило багато людей.



Коли затиснув дверима (чоловіка), люди почали кричати, то (водій) ще й не відразу відчинив двері. Усі люди висловлювали водієві обурення – він спочатку мовив, що військовий мав заходити на передні двері. Я особисто вдруге вже роблю цьому водію зауваження в усній формі. Але треба, щоб із цим водієм провели профілактичну бесіду саме, напевно, військові», – розповіла Надія Пятенко.



Також лучанка додала, що всі пасажири були свідками зухвалості керманича транспортного засобу.



Начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка у коментарі виданню підтвердив, що неприємний інцидент трапився на маршруті № 19, а перевізник ФОП Федік Богдан Васильович покарає водія маршрутного таксі.



«Ми переглядали записи з камер відеонагляду, які є в тролейбусах та маршрутках. Такий факт був. При виході з автобуса водій, напевне, недогледів, бо поки його пояснень ще немає. Він закрив двері та мав починати рух від зупинки транспорту. Громадянка звернулася до водія.



Що стосується цього випадку, то визначаємо, що це неуважність водія, бо ж перед тим, як закривати двері, він мав переконатися, чи там немає людей на вході й виході. Напевне, він цього не зробив, тому трапилася така неприємна ситуація.



Щодо військового, то він до водія не звертався. Я спілкувався із заявницею, чи та мала якісь контакти чоловіка, щоби перевізник вибачився, але відомостей про нього немає. Спілкувалися і з перевізником. Після зміни водій надасть йому пояснення. Перевізник попередньо ухвалив рішення щодо позбавлення його премії та відсторонення від маршруту», – роз’яснив ситуацію Віктор Главічка.



Як додав, органи місцевого самоврядування не перебувають у трудових відносинах із водієм, а остаточне покарання для останнього – за перевізником.



Водночас посадовець нагадав на важливості дотримання правил безпеки для водіїв та пасажирів. Правила надання послуг відділ транспорту обговорює та узгоджує на нарадах із перевізниками.



«Пасажирам варто заходити і виходити з громадського транспорту після його повної зупинки. Натомість водіям також дозволяється відкривати двері, коли автобус зупинився. На сьогодні актуально, що першими виходити/виходити з транспорту та займати сидячі місця мають вагітні жінки, люди з інвалідністю, пенсіонери, травмовані особи, зокрема й військові. Прошу пасажирів і водіїв на це зважати», – додав начальник відділу транспорту Луцькради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями у Луцьку стався прикрий інцидент. Водій однієї з міських маршруток затиснув чоловіка у військовій формі дверима.Про це повідомила лучанка, передає ІА "Волинські новини" Зі слів жінки, керманич маршрутного таксі нібито навмисне вчинив такі дії і робить це не вперше.«Людській байдужості, черствості, ненависті немає меж. Водій цього маршруту сьогодні вмисно затиснув дверима військового. Водію не сподобалось, що військовий заходив на задні двері маршрутки, адже вона була переповненою та саме на тій зупинці виходило багато людей.Коли затиснув дверима (чоловіка), люди почали кричати, то (водій) ще й не відразу відчинив двері. Усі люди висловлювали водієві обурення – він спочатку мовив, що військовий мав заходити на передні двері. Я особисто вдруге вже роблю цьому водію зауваження в усній формі. Але треба, щоб із цим водієм провели профілактичну бесіду саме, напевно, військові», – розповіла Надія Пятенко.Також лучанка додала, що всі пасажири були свідками зухвалості керманича транспортного засобу.Начальник відділу транспорту Луцької міської радиу коментарі виданню підтвердив, що неприємний інцидент трапився на маршруті № 19, а перевізникпокарає водія маршрутного таксі.«Ми переглядали записи з камер відеонагляду, які є в тролейбусах та маршрутках. Такий факт був. При виході з автобуса водій, напевне, недогледів, бо поки його пояснень ще немає. Він закрив двері та мав починати рух від зупинки транспорту. Громадянка звернулася до водія.Що стосується цього випадку, то визначаємо, що це неуважність водія, бо ж перед тим, як закривати двері, він мав переконатися, чи там немає людей на вході й виході. Напевне, він цього не зробив, тому трапилася така неприємна ситуація.Щодо військового, то він до водія не звертався. Я спілкувався із заявницею, чи та мала якісь контакти чоловіка, щоби перевізник вибачився, але відомостей про нього немає. Спілкувалися і з перевізником. Після зміни водій надасть йому пояснення. Перевізник попередньо ухвалив рішення щодо позбавлення його премії та відсторонення від маршруту», – роз’яснив ситуацію Віктор Главічка.Як додав, органи місцевого самоврядування не перебувають у трудових відносинах із водієм, а остаточне покарання для останнього – за перевізником.Водночас посадовець нагадав на важливості дотримання правил безпеки для водіїв та пасажирів. Правила надання послуг відділ транспорту обговорює та узгоджує на нарадах із перевізниками.«Пасажирам варто заходити і виходити з громадського транспорту після його повної зупинки. Натомість водіям також дозволяється відкривати двері, коли автобус зупинився. На сьогодні актуально, що першими виходити/виходити з транспорту та займати сидячі місця мають вагітні жінки, люди з інвалідністю, пенсіонери, травмовані особи, зокрема й військові. Прошу пасажирів і водіїв на це зважати», – додав начальник відділу транспорту Луцькради.

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