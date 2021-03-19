Скільки коштує зібрати до школи першокласника у Луцьку: огляд цін на ринку





Які ж основні витрати очікують батьків, коли вони збирають першокласника до школи?



Канцелярські приладдя



Однією з основних статей витрат є канцелярські товари. Це включає:



Зошити: від 8 до 35 гривень за одну одиницю, в залежності від типу та якості.

Щоденник – від 25 до 100 гривень. Все залежить від його наповненості та обкладинки. Щоденник із відомою героїнею мультика про Мавку вартує 75 гривень.

Ручки, олівці, фломастери, пенал, фарби: 300-500 гривень загалом.

Лінійка, ножиці, кольоровий папір, кольоровий картон, клей: 150-200 гривень.

Орієнтовна загальна вартість: 500-1000 гривень.



Одяг та взуття



Шкільна форма - ще один важливий пункт у списку покупок до школи. Вартість залежить від виробника та якості:



Шкільна форма (костюм/сукня/сарафан): 450-1000 гривень.

Кофтинки, штанці на зміну: 800-1500 гривень.

Колготки для дівчаток від 120 до 200 гривень, шкарпетки для хлопчиків із натуральної тканини – від 65 гривень.

Туфлі для дівчаток – від 600 гривень, для хлопчиків від 450 гривень

Спортивне взуття для хлопчиків і дівчаток вартує від 450 гривень.

Спортивний костюм - 400-800 гривень.

Приблизна загальна вартість: 2000-3500 гривень.



Рюкзак



Якісний шкільний рюкзак — це важлива інвестиція, яка забезпечить комфорт та турботу про здоров'я дитини:



Вартість рюкзаків варіюється від 395 до 800 гривень.

Також у цю категорію можна віднести і торбинки для змінного взуття – вартують вони від 100 гривень

Приблизна загальна вартість: 495-900 гривень.



Отож при купівлі товарів на Завокзальному ринку загальна сума на підготовку першокласника або першокласниці до школи може варіюватися від 3 000 до 6 000 гривень, в залежності від обраних товарів та їх якості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Початок навчального року — це важлива подія для дітей та їхніх батьків. Для багатьох сімей ця пора супроводжується фінансовими витратами, особливо якщо до школи свого чина чи доньку батьки збирають вперше. Журналісти ВСН пройшлися Завокзальним ринком у Луцьку, аби зробити огляд вартості усього, що необхідно першокласникам для початку навчального року.Які ж основні витрати очікують батьків, коли вони збирають першокласника до школи?Однією з основних статей витрат є канцелярські товари. Це включає:Зошити: від 8 до 35 гривень за одну одиницю, в залежності від типу та якості.Щоденник – від 25 до 100 гривень. Все залежить від його наповненості та обкладинки. Щоденник із відомою героїнею мультика про Мавку вартує 75 гривень.Ручки, олівці, фломастери, пенал, фарби: 300-500 гривень загалом.Лінійка, ножиці, кольоровий папір, кольоровий картон, клей: 150-200 гривень.Орієнтовна загальна вартість: 500-1000 гривень.Шкільна форма - ще один важливий пункт у списку покупок до школи. Вартість залежить від виробника та якості:Шкільна форма (костюм/сукня/сарафан): 450-1000 гривень.Кофтинки, штанці на зміну: 800-1500 гривень.Колготки для дівчаток від 120 до 200 гривень, шкарпетки для хлопчиків із натуральної тканини – від 65 гривень.Туфлі для дівчаток – від 600 гривень, для хлопчиків від 450 гривеньСпортивне взуття для хлопчиків і дівчаток вартує від 450 гривень.Спортивний костюм - 400-800 гривень.Приблизна загальна вартість: 2000-3500 гривень.Якісний шкільний рюкзак — це важлива інвестиція, яка забезпечить комфорт та турботу про здоров'я дитини:Вартість рюкзаків варіюється від 395 до 800 гривень.Також у цю категорію можна віднести і торбинки для змінного взуття – вартують вони від 100 гривеньПриблизна загальна вартість: 495-900 гривень.Отож при купівлі товарів на Завокзальному ринку загальна сума на підготовку першокласника або першокласниці до школи може варіюватися від 3 000 до 6 000 гривень, в залежності від обраних товарів та їх якості.

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