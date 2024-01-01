На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Бідзюра
Сьогодні, 22:46
На війні з російськими окупантами загинув житель Ратнівської громади Сергій Бідзюра.
Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.
«Завтра, 21 серпня, орієнтовно о 11:00 додому на щиті прибуває солдат Бідзюра Сергій Володимирович, 07.04.1984 р. н., житель села Краска», – йдеться у дописі.
Жителів громади закликають гідно зустріти Героя.
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Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.
«Завтра, 21 серпня, орієнтовно о 11:00 додому на щиті прибуває солдат Бідзюра Сергій Володимирович, 07.04.1984 р. н., житель села Краска», – йдеться у дописі.
Жителів громади закликають гідно зустріти Героя.
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