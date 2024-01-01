На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Бідзюра





Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.



«Завтра, 21 серпня, орієнтовно о 11:00 додому на щиті прибуває солдат Бідзюра Сергій Володимирович, 07.04.1984 р. н., житель села Краска», – йдеться у дописі.



Жителів громади закликають гідно зустріти Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув житель Ратнівської громади Сергій Бідзюра.Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.«Завтра, 21 серпня, орієнтовно о 11:00 додому на щиті прибуває солдат Бідзюра Сергій Володимирович, 07.04.1984 р. н., житель села Краска», – йдеться у дописі.Жителів громади закликають гідно зустріти Героя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію