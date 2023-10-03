Приречені на болячки: у Луцьку нічого не роблять з каштанами





Чому її досі не виходить подолати, журналістам сайту Оксана Лисак.



Екологиня каже: сохнуть і хворіють каштани не тільки в Луцьку, а й у всьому світі.



Чому хворіють каштани



«По-перше, через ураження шкідниками – та сама проблема, що була й у попередні роки – каштанова мінуюча міль, яка веде до того, що дерева просто ослаблені і на них дуже добре розвиваються абсолютно різні супутні захворювання.



По-друге, глобальні зміни клімату, які проявляються у підвищених температурах. Це відбувається зі всіма деревами, практично всі вони наперед скидають листя, сохнуть, бо не витримують таку високу температуру. А каштани подвійно, бо ослаблені шкідниками», – пояснює начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.



Як намагалися боротися з проблемою



Оксана Лисак каже, що у Луцьку пробували багато що робити, аби врятувати каштани від шкідника.



«Їх лікували, роблячи ін'єкції в стовбур, але якогось покращення, на жаль, немає. Справа в тому, що такими локальними заходами, коли одне місто робить, а інше не робить, досягти великого позитивного результату навряд чи вдасться», – додає екологиня.



Більш позитивний результат досягнули в європейських країнах, де це було на рівні запровадження державних програм. Ціла країна брала на себе зобов'язання, фінансувала заклади, пов'язані з ботанікою.



«Вони проводили ці ін'єкції повсюдно, але коли пройшли десятки років, то навіть наші польські колеги визнавали, що це все одно не дало такого результату, щоб ситуація покращилася кардинально.



І в Балтійських країнах, і у Польщі, і у Німеччині – скрізь є прояви мінуючої молі і в принципі уже ніхто не намагається вживати якихось заходів», – каже начальниця відділу екології.



Найбільш ефективним методом зараз вважається згрібати і вивозити листя, щоб зменшилась популяція шкідника на наступний рік.



Як поширюється хвороба



Переважно ці болячки переносяться автотранспортом.



«Він, а також залізничний, є основними способами перевезення вантажів на сьогодні. За потоками повітря на машинах, на фурах усе переноситься. Це спосіб поширення абсолютно всіх шкідників.



Раніше на рівні держав вживалося більше карантинних заходів, коли обмежувався в'їзд на певну територію, стояли карантинні пости, обробляли машини, був бар'єр для машин і т.д.



Зараз цього всього не робиться на рівні держави, а здебільшого перекладається на найнижчий рівень. Але повторюся: локальними заходами на місцях дуже рідко вдається регулювати ситуацію», – резюмувала еколог.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку знову хворіють і скидають листя каштани. Як виявилось, проблема набула світових масштабів.Чому її досі не виходить подолати, журналістам сайту «Конкурент» розповіла начальниця відділу екології Луцької міської радиЕкологиня каже: сохнуть і хворіють каштани не тільки в Луцьку, а й у всьому світі.«По-перше, через ураження шкідниками – та сама проблема, що була й у попередні роки – каштанова мінуюча міль, яка веде до того, що дерева просто ослаблені і на них дуже добре розвиваються абсолютно різні супутні захворювання.По-друге, глобальні зміни клімату, які проявляються у підвищених температурах. Це відбувається зі всіма деревами, практично всі вони наперед скидають листя, сохнуть, бо не витримують таку високу температуру. А каштани подвійно, бо ослаблені шкідниками», – пояснює начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.Оксана Лисак каже, що у Луцьку пробували багато що робити, аби врятувати каштани від шкідника.«Їх лікували, роблячи ін'єкції в стовбур, але якогось покращення, на жаль, немає. Справа в тому, що такими локальними заходами, коли одне місто робить, а інше не робить, досягти великого позитивного результату навряд чи вдасться», – додає екологиня.Більш позитивний результат досягнули в європейських країнах, де це було на рівні запровадження державних програм. Ціла країна брала на себе зобов'язання, фінансувала заклади, пов'язані з ботанікою.«Вони проводили ці ін'єкції повсюдно, але коли пройшли десятки років, то навіть наші польські колеги визнавали, що це все одно не дало такого результату, щоб ситуація покращилася кардинально.І в Балтійських країнах, і у Польщі, і у Німеччині – скрізь є прояви мінуючої молі і в принципі уже ніхто не намагається вживати якихось заходів», – каже начальниця відділу екології.Найбільш ефективним методом зараз вважається згрібати і вивозити листя, щоб зменшилась популяція шкідника на наступний рік.Переважно ці болячки переносяться автотранспортом.«Він, а також залізничний, є основними способами перевезення вантажів на сьогодні. За потоками повітря на машинах, на фурах усе переноситься. Це спосіб поширення абсолютно всіх шкідників.Раніше на рівні держав вживалося більше карантинних заходів, коли обмежувався в'їзд на певну територію, стояли карантинні пости, обробляли машини, був бар'єр для машин і т.д.Зараз цього всього не робиться на рівні держави, а здебільшого перекладається на найнижчий рівень. Але повторюся: локальними заходами на місцях дуже рідко вдається регулювати ситуацію», – резюмувала еколог.

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