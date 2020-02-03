Ще один сюрприз для українців:«Укрзалізниця» готується піднімати ціни на квитки





Від чого залежатиме вартість та коли “Укрзалізниця” планує влаштувати “сюрприз” українцям, розповіли журналісти в ексклюзиві



Квиткова лихоманка



Купувати квитки на потяги "Укрзалізниці" цього сезону – особливий квест. Навіть плануючи свою поїздку за місяць, урвати квиток на потрібний маршрут дуже складно. І попри це українців “потішили” новим сюрпризом. "Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських квитків, повідомив керівник пасажирського напрямку "УЗ" Олександр Перцовський в інтерв'ю Forbes.



"АТ "Укрзалізниця" створює модель, яка буде основою зміни тарифів на пасажирські перевезення. Вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів та часу доби”.



Тарифні зміни



З його слів, держкомпанія має намір розробити модель, яка передбачає кілька тарифних змін.



“Модель базуватиметься на поступовому помірному підвищенні базових тарифів щорічно з урахуванням інфляції, а також планується відпустити ціни на "СВ" та прив'язати вартість квитків до попиту”.



Що з цінами на "СВ"?



Крім того, компанія звернулася до уряду із проханням прибрати державне регулювання цін на квитки класу "СВ".



"Незважаючи на високу вартість, їх розкуповують найшвидше".



Деталі нового тарифу



Ще одна пропозиція передбачає запровадження більш гнучкої та динамічної тарифної моделі, щоб можна було варіювати ціни на квитки в залежності від годин і днів та інших параметрів. Водночас залишатимуться найбільш доступні тарифи для тих, для кого критична саме вартість.



Мінус один сервіс



Втім і це ще не все. "УЗ" припинить продаж залізничних квитків через онлайн-сервіс за адресою booking. Зазначається, що розроблений 2017 року на замовлення "УЗ" сервіс для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків від 1 вересня припинить свою роботу. За словами Перцовського, клієнти зможуть і надалі купувати квитки онлайн через мобільний застосунок "Укрзалізниці" та на новому сайті, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.



Чому такий брак квитків?



І всі ці нововведення планують запровадити в той час як вхопити потрібний квиточок ну дуже непросто. Чимало пасажирів продовжують нарікати, що дуже важко отримати квиток на потрібний маршрут та вимагають розв'язання цієї проблеми. Про те, чому існує такий дефіцит та які дві основні групи мають переваги під час купівлі квитків, розповів керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в ефірі "1+1" в межах телемарафону. За його словами, основною проблемою для "Укрзалізниці" станом на зараз є брак пасажирських вагонів.



Пріоритети “Укрзалізниці”



Через такий великий попит "Укрзалізниця" виокремила дві групи людей, які можуть отримати квиток першочергово:



“Перше — це дитячі групи. Ми справді вважаємо, що принципово, щоб дітки їхали десь відпочити. Тому для них є абсолютно онлайн-форма, де абсолютно прозоро реєструються всі замовлення, і в хронологічному порядку далі задовольняються. Це перше. а друге — це наші захисники, наші військові”.



Йдеться про один із сервісів на сайті "Укрзалізниці", який забезпечує вільні місця для військових та одразу робить їхні квитки пріоритетними.



"Укрзалізниця" продовжує оновлюватись



З-поміж інших нововведень "Укрзалізниці" тепер — верифікація клієнта через Дія.Підпис під час купівлі квитка. За словами керівника пасажирського напрямку, це буде сприяти боротьбі з перепродажем квитків, адже деякі люди на онлайн-сервісах купують їх сотнями й таким чином посилюють дефіцит.



Олександр Перцовський також назвав відсоток квитків, який регулярно потрапляє до рук перекупів.



“Ми аналізували, що десь до 10-15% квитків купувалися від акаунтів, які купували аномально багато. Ми їх блокували, але вони потім знову доходили до цього… Ми на цьому не зупинимось. Ми хочемо додати Банк.ID, щоб ті люди, які не мають Дії могли скористатися (послугою — ред.)”.



Покращення сервісу



Також керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" наголошує, що сервіс продовжує покращувати рівень свого обслуговування шляхом постійних оновлень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже зовсім скоро вартість окремих пасажирських квитків може різко підскочити.Від чого залежатиме вартість та коли “Укрзалізниця” планує влаштувати “сюрприз” українцям, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA. Купувати квитки на потяги "Укрзалізниці" цього сезону – особливий квест. Навіть плануючи свою поїздку за місяць, урвати квиток на потрібний маршрут дуже складно. І попри це українців “потішили” новим сюрпризом. "Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських квитків, повідомив керівник пасажирського напрямку "УЗ"в інтерв'ю Forbes."АТ "Укрзалізниця" створює модель, яка буде основою зміни тарифів на пасажирські перевезення. Вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів та часу доби”.З його слів, держкомпанія має намір розробити модель, яка передбачає кілька тарифних змін.“Модель базуватиметься на поступовому помірному підвищенні базових тарифів щорічно з урахуванням інфляції, а також планується відпустити ціни на "СВ" та прив'язати вартість квитків до попиту”.Крім того, компанія звернулася до уряду із проханням прибрати державне регулювання цін на квитки класу "СВ"."Незважаючи на високу вартість, їх розкуповують найшвидше".Ще одна пропозиція передбачає запровадження більш гнучкої та динамічної тарифної моделі, щоб можна було варіювати ціни на квитки в залежності від годин і днів та інших параметрів. Водночас залишатимуться найбільш доступні тарифи для тих, для кого критична саме вартість.Втім і це ще не все. "УЗ" припинить продаж залізничних квитків через онлайн-сервіс за адресою booking. Зазначається, що розроблений 2017 року на замовлення "УЗ" сервіс для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків від 1 вересня припинить свою роботу. За словами Перцовського, клієнти зможуть і надалі купувати квитки онлайн через мобільний застосунок "Укрзалізниці" та на новому сайті, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.І всі ці нововведення планують запровадити в той час як вхопити потрібний квиточок ну дуже непросто. Чимало пасажирів продовжують нарікати, що дуже важко отримати квиток на потрібний маршрут та вимагають розв'язання цієї проблеми. Про те, чому існує такий дефіцит та які дві основні групи мають переваги під час купівлі квитків, розповів керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в ефірі "1+1" в межах телемарафону. За його словами, основною проблемою для "Укрзалізниці" станом на зараз є брак пасажирських вагонів.Через такий великий попит "Укрзалізниця" виокремила дві групи людей, які можуть отримати квиток першочергово:“Перше — це дитячі групи. Ми справді вважаємо, що принципово, щоб дітки їхали десь відпочити. Тому для них є абсолютно онлайн-форма, де абсолютно прозоро реєструються всі замовлення, і в хронологічному порядку далі задовольняються. Це перше. а друге — це наші захисники, наші військові”.Йдеться про один із сервісів на сайті "Укрзалізниці", який забезпечує вільні місця для військових та одразу робить їхні квитки пріоритетними.З-поміж інших нововведень "Укрзалізниці" тепер — верифікація клієнта через Дія.Підпис під час купівлі квитка. За словами керівника пасажирського напрямку, це буде сприяти боротьбі з перепродажем квитків, адже деякі люди на онлайн-сервісах купують їх сотнями й таким чином посилюють дефіцит.Олександр Перцовський також назвав відсоток квитків, який регулярно потрапляє до рук перекупів.“Ми аналізували, що десь до 10-15% квитків купувалися від акаунтів, які купували аномально багато. Ми їх блокували, але вони потім знову доходили до цього… Ми на цьому не зупинимось. Ми хочемо додати Банк.ID, щоб ті люди, які не мають Дії могли скористатися (послугою — ред.)”.Також керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" наголошує, що сервіс продовжує покращувати рівень свого обслуговування шляхом постійних оновлень.

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