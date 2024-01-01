Померла найстаріша людина планети: скільки років було рекордсменці

Померла найстаріша людина планети: скільки років було рекордсменці
Найстаріша людина світу Марія Браньяс Морера (США/Іспанія), яка 4 березня відсвяткувала свій 117-й день народження, померла 19 серпня.

Її смерть підтвердила дослідницька група геронтології, повідомляє Книга рекордів Гіннеса, передає ТСН.

У віці 117 років і 168 днів вона була восьмою найстарішою людиною (з підтвердженим віком) в історії.

Марія мирно померла в будинку для літніх людей в Каталонії, Іспанія, де вона проживала останні два десятиліття.
Вона була підтверджена як найстаріша жінка у світі (і людина загалом) у січні 2023 року після смерті Люсіль Рандон (Франція).

Марія пояснювала своє довголіття "порядком, спокоєм, добрими стосунками із сім'єю та друзями, контактом з природою, емоційною стабільністю, відсутністю занепокоєнь та жалю, великим позитивом та уникненням токсичних людей".

Вона розповідала: "Я думаю, що довголіття також залежить від успіху. Успіху та гарної генетики".

Марія провела свої юнацькі роки в Америці – вона народилася 4 березня 1907 року в Сан-Франциско, Каліфорнія, за рік після того, як її батьки емігрували до країни.

Поживши у Техасі та Новому Орлеані, сім'я вирішила повернутися до Каталонії 1915 року, під час Першої світової війни. Трансатлантична подорож виявилася небезпечною, і не лише тому, що ворожі німецькі кораблі патрулювали океан. Восьмирічна Марія, на жаль, упала з верхньої на нижню палубу, граючи зі своїми братами, і назавжди втратила слух на одне вухо. Батько Марії також трагічно загинув внаслідок туберкульозу легень до кінця подорожі.

Сім'я приїхала та оселилася в Барселоні, а потім переїхала до міста Баньоліса на північному сході Каталонії.

У віці 24 років Марія вийшла заміж за свого чоловіка, доктора Джоана Морета, і в них народилося троє дітей.

Пара працювала разом під час громадянської війни в Іспанії (1936-1939), щоб лікувати поранених солдатів, і Марія продовжила працювати помічницею чоловіка після війни.

Доктор Морет помер 1976 року, а Марія також пережила свого старшого сина Августа, який помер у віці 86 років.

Переживши обидві світові війни, громадянську війну в Іспанії та пандемію іспанського грипу, Марія також пережила COVID-19 2020 року. Їй було 113 років, коли вона заразилася вірусом, але їй вдалося повністю одужати протягом декількох днів, ставши найстарішою у світі людиною, яка одужала після COVID-19. Пізніше Люсіль Рендон побила цей рекорд.

Раніше цього року Марія відсвяткувала свій 117-й день народження, провівши день із сім'єю та друзями у своєму будинку для літніх людей. Крім слабкого слуху та проблем з рухливістю, у неї не було жодних інших проблем зі здоров'ям, і її розум був цілком ясним.

У Марії залишилося двоє дітей, 11 онуків та ще багато правнуків.


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Теги: найстарша жінка, смерть, рекорд
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