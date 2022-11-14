Як і де волиняни можуть придбати дрова

Придбати паливні дрова волиняни можуть офлайн і онлайн. Нині в області діє ліміт на купівлю деревини для опалювання — 15 кубометрів на людину в опалювальний сезон.Про це повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА), де обговорили потреби області перед стартом нового опалювального сезону.Наразі на складах лісозаготівельників є 18,4 тис. м3 дров. За даними Поліського лісового офісу, загальна потреба області на опалювальний сезон 2024-2025 років — 66 тис. м3. Кожен район має свою потребу:Володимир-Волинський – 8,3 тис. м3,Камінь-Каширський – 29,3 тис. м3,Ковельський – 18 тис. м3,Луцький – 10,4 тис. м3.Наразі придбати паливні дрова волиняни можуть в 10 філіях лісомисливського господарства у громадах, а також на сайті "ДроваЄ": https://drovae.gov.ua/uk/