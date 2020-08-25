«Все летіло, все тріщало»: після негоди в громаді на Волині підраховують збитки





В місті 20 серпня працювала спеціальна комісія, яка оцінювала пошкодження будівель та майна, розповів Суспільному міський голова Володимира Ігор Пальонка. Люди під час буревію не травмувалися.



"Я на посаді майже 4 роки, такого випадку масштабного ще не було", — сказав міський голова. Зі слів посадовця, питання про виділення грошей людям, чиє майно постраждало, планують розглянути на сесії міської ради, яка відбудеться 28 серпня.



Що кажуть очевидці буревію



Через сильні пориви вітру у будинку на вулиці Ковельській 104 було пошкоджено 600 квадратних метрів даху, підтоплено декілька квартир, у сусідньому будинку поруйновані балкони.



В однокімнатній квартирі на 5 поверсі через зірваний дах затопило коридор, ванну кімнату і кухню.



Власниця затопленої квартири Тамара Андрощук під час негоди була у селі, майно рятували сусіди і її донька. "Вчора ввечері мені подзвонили сусіди і кажуть: «Тамара, не знаємо, що робиться. Я розумію, що ремонт ніхто не буде робити, але я хоч прошу, щоб хоть кришу перекрили", — говорить Тамара Андрощук.



"Все летіло, все тріщало. Настільки було страшно, що ужас один. Зразу ми не замітили, що протікає дах, бо не було хазяйки з 5-го. Як стало в нас капати, стали бити тривогу. Всі кинулись сусіди, почали збирати воду, вичерпувати, виносити коври", — пригадує 65-річна Тамара Давидюк, яка живе на четвертому поверсі. До її помешкання вода не дісталася.



У будинку на вулиці Ковельській 104 – 7 під’їздів та 110 квартир, розповіла голова ОСББ Ольга Лазар. Дах у цьому будинку замінили 10 років тому, роботи відбувались поетапно. Жінка говорить: всю ніч, до самого ранку збирала зірвану покрівлю у дворі.



"В мене перше, що криша, бо ж то моє рідне. І побачити, що твоя праця летить…З 9 годин вечора до ранку. От зараз вони сказали: "Іди, спи, бо упадеш". Вже таблетку дали "Карвалол", — говорить Ольга Лазар.



Пояснення синоптиків



У коментарі



"Упродовж дня температури були високі. Холодний фронт з хвилями сформувався і на вершині тієї хвилі у нас над Володимиром сталися зливові опади. За вечір у них випало півмісячної норми", — каже синоптикиня.



За даними обласного гідрометеоцентру, 21 серпня в Луцьку та по області знову очікується гроза. Місцями по області можливі шквали вітру до 15-20 м/с, подекуди град.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі тривають роботи із ліквідації наслідків негоди, через яку 19 серпня було пошкоджено багатоквартирні будинки, вісім автомобілів та адмінбудівлю.В місті 20 серпня працювала спеціальна комісія, яка оцінювала пошкодження будівель та майна, розповів Суспільному міський голова Володимира. Люди під час буревію не травмувалися."Я на посаді майже 4 роки, такого випадку масштабного ще не було", — сказав міський голова. Зі слів посадовця, питання про виділення грошей людям, чиє майно постраждало, планують розглянути на сесії міської ради, яка відбудеться 28 серпня.Через сильні пориви вітру у будинку на вулиці Ковельській 104 було пошкоджено 600 квадратних метрів даху, підтоплено декілька квартир, у сусідньому будинку поруйновані балкони.В однокімнатній квартирі на 5 поверсі через зірваний дах затопило коридор, ванну кімнату і кухню.Власниця затопленої квартирипід час негоди була у селі, майно рятували сусіди і її донька. "Вчора ввечері мені подзвонили сусіди і кажуть: «Тамара, не знаємо, що робиться. Я розумію, що ремонт ніхто не буде робити, але я хоч прошу, щоб хоть кришу перекрили", — говорить Тамара Андрощук."Все летіло, все тріщало. Настільки було страшно, що ужас один. Зразу ми не замітили, що протікає дах, бо не було хазяйки з 5-го. Як стало в нас капати, стали бити тривогу. Всі кинулись сусіди, почали збирати воду, вичерпувати, виносити коври", — пригадує 65-річна Тамара Давидюк, яка живе на четвертому поверсі. До її помешкання вода не дісталася.У будинку на вулиці Ковельській 104 – 7 під’їздів та 110 квартир, розповіла голова ОСББ Ольга Лазар. Дах у цьому будинку замінили 10 років тому, роботи відбувались поетапно. Жінка говорить: всю ніч, до самого ранку збирала зірвану покрівлю у дворі."В мене перше, що криша, бо ж то моє рідне. І побачити, що твоя праця летить…З 9 годин вечора до ранку. От зараз вони сказали: "Іди, спи, бо упадеш". Вже таблетку дали "Карвалол", — говорить Ольга Лазар.У коментарі Суспільному завідувачка сектору метеопрогнозів Волинського центру з гідрометеорології Валентина Набока розповіла: буревій у Володимирі спричинило різке підвищення температури повітря."Упродовж дня температури були високі. Холодний фронт з хвилями сформувався і на вершині тієї хвилі у нас над Володимиром сталися зливові опади. За вечір у них випало півмісячної норми", — каже синоптикиня.За даними обласного гідрометеоцентру, 21 серпня в Луцьку та по області знову очікується гроза. Місцями по області можливі шквали вітру до 15-20 м/с, подекуди град.

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