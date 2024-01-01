В «Укренерго» розповіли, у які години вимикатимуть світло на Волині 21 серпня: графік





Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».



За даними енергетиків, 21 серпня світло будуть вимикати з 16:00 до 24:00.



«У період з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень», – кажуть у відомстві.



Крім того, за даними «Укренерго», споживання об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.



Подивитися актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні, у всіх регіонах, завтра, 21 серпня, діятимуть графіки відключень світла. Світло будуть вимикати у другій половині дня.Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».За даними енергетиків, 21 серпня світло будуть вимикати з 16:00 до 24:00.«У період з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень», – кажуть у відомстві.Крім того, за даними «Укренерго», споживання об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.Подивитися актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію