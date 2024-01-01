В «Укренерго» розповіли, у які години вимикатимуть світло на Волині 21 серпня: графік

В «Укренерго» розповіли, у які години вимикатимуть світло на Волині 21 серпня: графік
В Україні, у всіх регіонах, завтра, 21 серпня, діятимуть графіки відключень світла. Світло будуть вимикати у другій половині дня.

Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

За даними енергетиків, 21 серпня світло будуть вимикати з 16:00 до 24:00.

«У період з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень», – кажуть у відомстві.

Крім того, за даними «Укренерго», споживання об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Подивитися актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
В «Укренерго» розповіли, у які години вимикатимуть світло на Волині 21 серпня: графік


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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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