В «Укренерго» розповіли, у які години вимикатимуть світло на Волині 21 серпня: графік
Сьогодні, 21:15
В Україні, у всіх регіонах, завтра, 21 серпня, діятимуть графіки відключень світла. Світло будуть вимикати у другій половині дня.
Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».
За даними енергетиків, 21 серпня світло будуть вимикати з 16:00 до 24:00.
«У період з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень», – кажуть у відомстві.
Крім того, за даними «Укренерго», споживання об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.
Подивитися актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».
За даними енергетиків, 21 серпня світло будуть вимикати з 16:00 до 24:00.
«У період з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень», – кажуть у відомстві.
Крім того, за даними «Укренерго», споживання об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.
Подивитися актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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