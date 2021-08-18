Троє спортсменів з Волині готуються до чемпіонату світу з легкої атлетики U20
Сьогодні, 19:06
До збірної, яка представлятиме Україну на юніорському чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики, потрапили троє спортсменів з Волині: Уляна Степанюк, Едуард Муравський та Артем Черкашин.
Про це повідомили в обласному департаменті культури, молоді та спорту із посиланням на Федерацію легкої атлетики Волині, пише Суспільне.
Юніорський чемпіонат світу цього року відбудеться з 27 по 31 серпня у перуанському місті Ліма.
В яких дисциплінах змагатимуться волиняни
Чемпіонка України Уляна Степанюк виступить у двох дисциплінах: біг на 100 метрів та естафета 4х100 метрів. У фіналі юніорського чемпіонату Європи ковельчанка встановила національний рекорд серед дівчат віком до 18 років. Тренує спортсменку Алла Повх.
Волинянин Артем Черкашин змагатиметься у метанні молота. Цього року волинянин завоював золоту нагороду зимового чемпіонату України з метань. А у травні Артем виграв юніорський ЧУ в Івано-Франківську. Тренер метальника — Роман Черкашин.
Легкоатлет Едуард Муравський виступить у спортивній ходьбі на 10 тисяч метрів. У квітні 2024 в Анталії волинянин був учасником чемпіонату світу.
Що відомо про склад збірної України
До збірної потрапили 19 легкоатлетів: десять жінок та дев'ять чоловіків. Серед учасників складу України — Михайло Брудін, медаліст попереднього чемпіонату світу. На ЧС-2022 Брудін став бронзовим призером у метанні диска, чим приніс Україні першу за 14 років медаль в цій дисципліні.
Також на ЧС виступлять дві срібні призерки юніорського Євро-2024 з легкої атлетики: 15-річна метальниця молота Поліна Дзерожинська, та 16-річна штовхальниця ядра Ангеліна Шепель.
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Про це повідомили в обласному департаменті культури, молоді та спорту із посиланням на Федерацію легкої атлетики Волині, пише Суспільне.
Юніорський чемпіонат світу цього року відбудеться з 27 по 31 серпня у перуанському місті Ліма.
В яких дисциплінах змагатимуться волиняни
Чемпіонка України Уляна Степанюк виступить у двох дисциплінах: біг на 100 метрів та естафета 4х100 метрів. У фіналі юніорського чемпіонату Європи ковельчанка встановила національний рекорд серед дівчат віком до 18 років. Тренує спортсменку Алла Повх.
Волинянин Артем Черкашин змагатиметься у метанні молота. Цього року волинянин завоював золоту нагороду зимового чемпіонату України з метань. А у травні Артем виграв юніорський ЧУ в Івано-Франківську. Тренер метальника — Роман Черкашин.
Легкоатлет Едуард Муравський виступить у спортивній ходьбі на 10 тисяч метрів. У квітні 2024 в Анталії волинянин був учасником чемпіонату світу.
Що відомо про склад збірної України
До збірної потрапили 19 легкоатлетів: десять жінок та дев'ять чоловіків. Серед учасників складу України — Михайло Брудін, медаліст попереднього чемпіонату світу. На ЧС-2022 Брудін став бронзовим призером у метанні диска, чим приніс Україні першу за 14 років медаль в цій дисципліні.
Також на ЧС виступлять дві срібні призерки юніорського Євро-2024 з легкої атлетики: 15-річна метальниця молота Поліна Дзерожинська, та 16-річна штовхальниця ядра Ангеліна Шепель.
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