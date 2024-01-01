У лікарні помер військовослужбовець з Волині Михайло Ковальчук

Світлани Соколюк оголошено 3-х денну жалобу, для вшанування пам'яті військовослужбовця Михайла Ковальчука, жителя села Загаї.



Про це повідомили у Городищенській громаді.



"Ковальчук Михайло Васильович 1987 року народження помер у лікарні 19 серпня 2024 року.



На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організаціях незалежно від форми власності", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!





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