У лікарні помер військовослужбовець з Волині Михайло Ковальчук
Сьогодні, 15:43
Розпорядженням голови Городищенської сільської ради Світлани Соколюк оголошено 3-х денну жалобу, для вшанування пам'яті військовослужбовця Михайла Ковальчука, жителя села Загаї.
Про це повідомили у Городищенській громаді.
"Ковальчук Михайло Васильович 1987 року народження помер у лікарні 19 серпня 2024 року.
На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організаціях незалежно від форми власності", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Городищенській громаді.
"Ковальчук Михайло Васильович 1987 року народження помер у лікарні 19 серпня 2024 року.
На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організаціях незалежно від форми власності", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
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