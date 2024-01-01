У Луцьку в квартирі знайшли труп жінки





Щоб дістатися до тіла, довелося винести не один пакет зі сміттям лише з коридору, - повідомляє



Зі слів людей, ритуальна служба не поспішала забирати жінку до моргу, але згодом таки забрали. Тепер мешканців турбує, хто й коли розчистить сміття зі сходової клітки та з квартири, що забита мотлохом.



Власниця помешкання померла ще за кілька днів до того, як її знайшли. Люди кажуть: понад 20 років тому, після смерті єдиного сина, її покинув чоловік. Відтоді жінка мешкала одна. Згодом почала зносити сміття до своєї квартири, яку за ці роки забила під стелю.



Із сусідами лучанка не спілкувалась. Але саме вони помітили, що жінка кілька днів не виходить на двір. Натомість будинком став ширитися нестерпний сморід.



«Прихожу з роботи й чую, що смердить запахом ніби чогось здохлого. Тоді ще не знала про тіло. Запитала в чаті ОСББ, чому так тхне. Мені відповіли: запах із 9 квартири. Я цю жінку бачила минулого тижня, то в неї ноги були в крові», – пригадала сусідка Віталіна.



Тоді люди забили на сполох. Лучанка Віталіна особисто кликала господарку під дверима, але ніхто не відповідав.



«Ми забили на сполох. Я ще вчора дзвонила і кричала, але ніхто не відкривав. Стукаю, а там ще більший запах. Ясно стало, що вже померла. Зранку викликали рятувальників, вони вибили двері, а відкрити їх не могли, бо все в смітті», – додала сусідка.



Рятувальники мусили вирізати двері, аби потрапити всередину, зазначив речник ДСНС Волині Володимир Нестеров.



«Надійшло повідомлення, що у квартирі на проспекті Відродження може перебувати людина. Наші фахівці застосували спеціальне обладнання, відчинивши двері. У квартирі вже працівники поліції виявили тіло людини без ознак життя», – поінформував речник ДСНС.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в захаращеній сміттям квартирі знайшли тіло жінки. Це виявилася власниця оселі, яку сусіди не бачили кілька днів поспіль. Після того, як будинком почав ширитися нестерпний запах, люди забили на сполох.Щоб дістатися до тіла, довелося винести не один пакет зі сміттям лише з коридору, - повідомляє ІА "Волинські новини" , посилачись на сюжет ТРК «Аверс».Зі слів людей, ритуальна служба не поспішала забирати жінку до моргу, але згодом таки забрали. Тепер мешканців турбує, хто й коли розчистить сміття зі сходової клітки та з квартири, що забита мотлохом.Власниця помешкання померла ще за кілька днів до того, як її знайшли. Люди кажуть: понад 20 років тому, після смерті єдиного сина, її покинув чоловік. Відтоді жінка мешкала одна. Згодом почала зносити сміття до своєї квартири, яку за ці роки забила під стелю.Із сусідами лучанка не спілкувалась. Але саме вони помітили, що жінка кілька днів не виходить на двір. Натомість будинком став ширитися нестерпний сморід.«Прихожу з роботи й чую, що смердить запахом ніби чогось здохлого. Тоді ще не знала про тіло. Запитала в чаті ОСББ, чому так тхне. Мені відповіли: запах із 9 квартири. Я цю жінку бачила минулого тижня, то в неї ноги були в крові», – пригадала сусідка Віталіна.Тоді люди забили на сполох. Лучанка Віталіна особисто кликала господарку під дверима, але ніхто не відповідав.«Ми забили на сполох. Я ще вчора дзвонила і кричала, але ніхто не відкривав. Стукаю, а там ще більший запах. Ясно стало, що вже померла. Зранку викликали рятувальників, вони вибили двері, а відкрити їх не могли, бо все в смітті», – додала сусідка.Рятувальники мусили вирізати двері, аби потрапити всередину, зазначив речник ДСНС Волині Володимир Нестеров.«Надійшло повідомлення, що у квартирі на проспекті Відродження може перебувати людина. Наші фахівці застосували спеціальне обладнання, відчинивши двері. У квартирі вже працівники поліції виявили тіло людини без ознак життя», – поінформував речник ДСНС.

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