Юна авторка з Волині презентуватиме свій дебютний роман
Сьогодні, 06:26
Молода письменниця з Волині Антоніна Сидорчук презентуватиме свій дебютний роман "Вогнецвіт та літнє сонцестояння".
Презентація книги відбудеться у вівторок, 17 вересня, о 16:00 у Волинській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.
Вхід вільний.
Авторка обіцяє для зацікавлених влаштувати не просто презентацію, а справжню подорож у світ екологічного фентезі, натхненного українською мітологією та віруваннями предків.
За сюжетом, таємничий волинський ліс, у якому відбуваються аномальні явища, під загрозою знищення. Але це не зупиняє першокурсників відправитись туди Купальської ночі на пошуки чарівної квітки папороті. Блукаючи лісом, Ярослав випадково зустрічає дівчину з паралельного світу, яка допомагає йому відкрити в собі надзвичайні здібності та дізнатися таємниці предків. Відтоді життя хлопця кардинально змінюється.
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Презентація книги відбудеться у вівторок, 17 вересня, о 16:00 у Волинській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.
Вхід вільний.
Авторка обіцяє для зацікавлених влаштувати не просто презентацію, а справжню подорож у світ екологічного фентезі, натхненного українською мітологією та віруваннями предків.
За сюжетом, таємничий волинський ліс, у якому відбуваються аномальні явища, під загрозою знищення. Але це не зупиняє першокурсників відправитись туди Купальської ночі на пошуки чарівної квітки папороті. Блукаючи лісом, Ярослав випадково зустрічає дівчину з паралельного світу, яка допомагає йому відкрити в собі надзвичайні здібності та дізнатися таємниці предків. Відтоді життя хлопця кардинально змінюється.
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