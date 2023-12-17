Юна авторка з Волині презентуватиме свій дебютний роман

Юна авторка з Волині презентуватиме свій дебютний роман
Молода письменниця з Волині Антоніна Сидорчук презентуватиме свій дебютний роман "Вогнецвіт та літнє сонцестояння".

Презентація книги відбудеться у вівторок, 17 вересня, о 16:00 у Волинській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.

Вхід вільний.
Юна авторка з Волині презентуватиме свій дебютний роман


Авторка обіцяє для зацікавлених влаштувати не просто презентацію, а справжню подорож у світ екологічного фентезі, натхненного українською мітологією та віруваннями предків.

За сюжетом, таємничий волинський ліс, у якому відбуваються аномальні явища, під загрозою знищення. Але це не зупиняє першокурсників відправитись туди Купальської ночі на пошуки чарівної квітки папороті. Блукаючи лісом, Ярослав випадково зустрічає дівчину з паралельного світу, яка допомагає йому відкрити в собі надзвичайні здібності та дізнатися таємниці предків. Відтоді життя хлопця кардинально змінюється.
Юна авторка з Волині презентуватиме свій дебютний роман

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Теги: Волинь, література, презентація
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