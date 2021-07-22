На Волині розкидають майже 400 тисяч доз вакцини для диких тварин. ФОТО

16 вересня у Волинській області розпочалася осіння кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.У зв’язку з військовим станом кампанія здійснюватиметься шляхом наземного розподілу принад з вакциною вручну на території площею – 15 030 км. кв і триватиме 14 днів, - про це повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.Загалом у Луцькому, Володимирському, Ковельському та Камінь-Каширському районах заплановано розкласти 375 тисяч 750 доз.Приманку з антирабічною вакциною розкладатимуть мобільні групи, до складу яких увійшли фахівці Держпродспоживслужби, лісових господарств та громад, – на узліссях, узбіччях доріг, у лісах та сільгоспугіддях, де можуть жити чи перебувати лисиці.Принада має вигляд невеликих брикетів розміром в сірникову коробку із запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких розміщена капсула із вакциною. Після вживання приманки з вакциною на 21 день у тварини формується імунітет до збудника сказу, який триває мінімум рік.Прохання до жителів області з розумінням поставитися до проведення заходів з вакцинації диких м`ясоїдних тварин. При виявленні приманок – залишати їх на місці і не руйнувати!Нагадуємо, сказ – це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають.