На Волині розкидають майже 400 тисяч доз вакцини для диких тварин. ФОТО

На Волині розкидають майже 400 тисяч доз вакцини для диких тварин. ФОТО
16 вересня у Волинській області розпочалася осіння кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

У зв’язку з військовим станом кампанія здійснюватиметься шляхом наземного розподілу принад з вакциною вручну на території площею – 15 030 км. кв і триватиме 14 днів, - про це повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.

Загалом у Луцькому, Володимирському, Ковельському та Камінь-Каширському районах заплановано розкласти 375 тисяч 750 доз.

Приманку з антирабічною вакциною розкладатимуть мобільні групи, до складу яких увійшли фахівці Держпродспоживслужби, лісових господарств та громад, – на узліссях, узбіччях доріг, у лісах та сільгоспугіддях, де можуть жити чи перебувати лисиці.

Принада має вигляд невеликих брикетів розміром в сірникову коробку із запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких розміщена капсула із вакциною. Після вживання приманки з вакциною на 21 день у тварини формується імунітет до збудника сказу, який триває мінімум рік.

Прохання до жителів області з розумінням поставитися до проведення заходів з вакцинації диких м`ясоїдних тварин. При виявленні приманок – залишати їх на місці і не руйнувати!

Нагадуємо, сказ – це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають.

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Теги: Україна, Волинь, вакцинація, дикі тварини
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