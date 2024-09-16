Данія до кінця року надасть Україні ще одну партію F-16
Сьогодні, 07:31
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця поточного року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на інформагентство Ritzau.
Деталі: Як нагадується, на початку серпня глава Міноборони Данії підтвердив, що Україна отримала першу партію данських F-16.
"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", – сказав він.
Як і у випадку з першою поставкою, ані кількості винищувачів, ані дати їхнього передання Україні оголошувати не будуть.
"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", – підкреслив Поульсен.
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Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на інформагентство Ritzau.
Деталі: Як нагадується, на початку серпня глава Міноборони Данії підтвердив, що Україна отримала першу партію данських F-16.
"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", – сказав він.
Як і у випадку з першою поставкою, ані кількості винищувачів, ані дати їхнього передання Україні оголошувати не будуть.
"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", – підкреслив Поульсен.
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