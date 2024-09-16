Данія до кінця року надасть Україні ще одну партію F-16

Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця поточного року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16.



Про це повідомляє



Деталі: Як нагадується, на початку серпня глава Міноборони Данії підтвердив, що Україна отримала першу партію данських F-16.



"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", – сказав він.



Як і у випадку з першою поставкою, ані кількості винищувачів, ані дати їхнього передання Україні оголошувати не будуть.



"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", – підкреслив Поульсен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Даніїзаявив, що Україна до кінця поточного року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16.Про це повідомляє "Європейська правда" , посилаючись на інформагентство Ritzau.Деталі: Як нагадується, на початку серпня глава Міноборони Данії підтвердив, що Україна отримала першу партію данських F-16."У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", – сказав він.Як і у випадку з першою поставкою, ані кількості винищувачів, ані дати їхнього передання Україні оголошувати не будуть."Це робиться з міркувань оперативної безпеки", – підкреслив Поульсен.

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