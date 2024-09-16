Данія до кінця року надасть Україні ще одну партію F-16

Данія до кінця року надасть Україні ще одну партію F-16
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця поточного року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на інформагентство Ritzau.

Деталі: Як нагадується, на початку серпня глава Міноборони Данії підтвердив, що Україна отримала першу партію данських F-16.

"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", – сказав він.

Як і у випадку з першою поставкою, ані кількості винищувачів, ані дати їхнього передання Україні оголошувати не будуть.

"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", – підкреслив Поульсен.

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Теги: війна, авіація, Данія, Україна, допомога
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