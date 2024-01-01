У Луцьку на ринку грибний бум: огляд цін





Про це пише



На ринку білі гриби продають за 300-350 гривень за кілограм. Цей гриб відомий не лише своїм насиченим смаком, але й високою поживністю. Любителі «тихого полювання» кажуть, що саме білі є королями серед грибів завдяки своєму неперевершеному аромату та універсальності в кулінарії.



Польські гриби на ринку коштують значно дешевше – близько 150 гривень за кілограм. Ці гриби схожі на білі, але трохи поступаються їм за смаковими якостями. Проте, їх часто використовують для приготування різних страв, зокрема супів та соусів.



Один з найбільш доступних варіантів - красноголовці, їх на ринку «Пасаж» можна придбати всього за 80 гривень за кілограм. Ці гриби чудово підходять для смаження та маринування, вони мають приємний смак і є улюбленими серед багатьох господинь.



Окрім цього, на ринку є й маслюки, які продають по 50 гривень за кілограм. Ці гриби особливо люблять за їхню ніжну структуру та здатність до швидкого приготування. Маслюки підходять для багатьох кулінарних експериментів, від тушкування до соління.



Цікавим варіантом є також чищені маслюки, які на ринку коштують дещо дорожче – від 90 до 100 гривень за кілограм. Продавці запевняють, що цей товар стане чудовим вибором для тих, хто хоче зекономити час на підготовці грибів до приготування.



Загалом, ринок «Пасаж» зараз пропонує великий вибір свіжих лісових грибів за різними цінами, що дозволяє кожному знайти свій ідеальний варіант. Грибний сезон у розпалі, і саме зараз найкращий час, щоб насолодитися дарами природи та приготувати смачні осінні страви для себе і своїх близьких.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після затяжних дощів осінні ліси Волині рясно заповнилися грибами. Цього року грибники радіють щедрим дарам природи, а на луцькому ринку «Пасаж» спостерігається справжній грибний бум. Популярними серед покупців є білі гриби, маслюки, польські та красноголовці.Про це пише ВСН На ринку білі гриби продають за 300-350 гривень за кілограм. Цей гриб відомий не лише своїм насиченим смаком, але й високою поживністю. Любителі «тихого полювання» кажуть, що саме білі є королями серед грибів завдяки своєму неперевершеному аромату та універсальності в кулінарії.Польські гриби на ринку коштують значно дешевше – близько 150 гривень за кілограм. Ці гриби схожі на білі, але трохи поступаються їм за смаковими якостями. Проте, їх часто використовують для приготування різних страв, зокрема супів та соусів.Один з найбільш доступних варіантів - красноголовці, їх на ринку «Пасаж» можна придбати всього за 80 гривень за кілограм. Ці гриби чудово підходять для смаження та маринування, вони мають приємний смак і є улюбленими серед багатьох господинь.Окрім цього, на ринку є й маслюки, які продають по 50 гривень за кілограм. Ці гриби особливо люблять за їхню ніжну структуру та здатність до швидкого приготування. Маслюки підходять для багатьох кулінарних експериментів, від тушкування до соління.Цікавим варіантом є також чищені маслюки, які на ринку коштують дещо дорожче – від 90 до 100 гривень за кілограм. Продавці запевняють, що цей товар стане чудовим вибором для тих, хто хоче зекономити час на підготовці грибів до приготування.Загалом, ринок «Пасаж» зараз пропонує великий вибір свіжих лісових грибів за різними цінами, що дозволяє кожному знайти свій ідеальний варіант. Грибний сезон у розпалі, і саме зараз найкращий час, щоб насолодитися дарами природи та приготувати смачні осінні страви для себе і своїх близьких.

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