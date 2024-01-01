Помер поранений боєць з Волині Володимир Бельзюк

Помер поранений боєць з Волині Володимир Бельзюк
У лікарні після отриманого поранення помер 38-річний боєць 100-ї окремої механізованої бригади Володимир Бельзюк.

Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомили на фейсбук-сторінці Оваднівської громади.

Бельзюк Володимир Сергійович. 26 червня 1986 року народження, житель села Білин, проходив службу у 100-й ОМБр. Він помер у Володимирському ТМО, де перебував на лікуванні після того, як отримав поранення під час виконання бойового завдання.

Про дату та час поховання повідомимо додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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