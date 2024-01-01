Помер поранений боєць з Волині Володимир Бельзюк

У лікарні після отриманого поранення помер 38-річний боєць 100-ї окремої механізованої бригадиПро це у понеділок, 7 жовтня, повідомили на фейсбук-сторінці Оваднівської громади.Бельзюк Володимир Сергійович. 26 червня 1986 року народження, житель села Білин, проходив службу у 100-й ОМБр. Він помер у Володимирському ТМО, де перебував на лікуванні після того, як отримав поранення під час виконання бойового завдання.Про дату та час поховання повідомимо додатково.