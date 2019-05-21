У Луцькому зоопарку знову змінили час роботи

У Луцькому зоопарку повідомили про зміни у графіку роботи.Про це йдеться на сторінці зоопарку у Фейсбуці.Зміни зумовлені тривалістю світлового дня. Працівники додають: слідкуйте за нашою сторінкою, бо ці зміни – не остаточні.Розпочинають роботу як завжди о 10:00. Але працюють до 18:30 (каси - до 17:30).Вхід безкоштовний за наявності посвідчень для:- військових (посвідчення УБД або військовий квиток),- пенсіонерів вікової категорії 70+ ,- людей з інвалідністю І групи,- дітей з інвалідністю віком до 18 років (з одним супроводжуючим),- людей з інвалідністю по зору (з одним супроводжуючим).Якщо вхід за квитком, то:- 140 грн дорослий;- 60 грн дитячий;- 100 грн пільговий (пенсіонери за віком та студенти за наявності відповідного посвідчення);- 350 грн сімейний (2+2).