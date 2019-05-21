У Луцькому зоопарку знову змінили час роботи

У Луцькому зоопарку знову змінили час роботи
У Луцькому зоопарку повідомили про зміни у графіку роботи.

Про це йдеться на сторінці зоопарку у Фейсбуці.

Зміни зумовлені тривалістю світлового дня. Працівники додають: слідкуйте за нашою сторінкою, бо ці зміни – не остаточні.

Розпочинають роботу як завжди о 10:00. Але працюють до 18:30 (каси - до 17:30).

Вхід безкоштовний за наявності посвідчень для:

- військових (посвідчення УБД або військовий квиток),
- пенсіонерів вікової категорії 70+ ,
- людей з інвалідністю І групи,
- дітей з інвалідністю віком до 18 років (з одним супроводжуючим),
- людей з інвалідністю по зору (з одним супроводжуючим).
Якщо вхід за квитком, то:

- 140 грн дорослий;
- 60 грн дитячий;
- 100 грн пільговий (пенсіонери за віком та студенти за наявності відповідного посвідчення);
- 350 грн сімейний (2+2).

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Теги: зоопарк, луцьк, тварини, графік роботи
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