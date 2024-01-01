Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 8 жовтня. Так, євро і злотий різко здешевшають.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,19 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,22 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,46 (-11 коп.).
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Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,19 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,22 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,46 (-11 коп.).
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