Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 8 жовтня. Так, євро і злотий різко здешевшають.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,19 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,22 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,46 (-11 коп.).

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Теги: Курс валют, Луцьк
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Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
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8 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
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