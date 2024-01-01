Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті НБУ.



Курс долара



1 долар США – 41,19 (+1 коп.)



Курс євро



1 євро – 45,22 (-11 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 10,46 (-11 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 8 жовтня. Так, євро і злотий різко здешевшають.Про це повідомляється на сайті НБУ.1 долар США – 41,19 (+1 коп.)1 євро – 45,22 (-11 коп.)1 польський злотий – 10,46 (-11 коп.).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію