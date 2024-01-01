Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 8-9 жовтня
Сьогодні, 03:15
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-9 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 7 жовтня, сонячна активність була з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі, яка вже у вівторок, 8 жовтня, трохи вщухне до К-індексу 4 (жовтий рівень). А в середу , 9 жовтня, очікується зниження сонячної активності до К-індексу 2 (зелений рівень), без магнітних бур.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 7 жовтня, сонячна активність була з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі, яка вже у вівторок, 8 жовтня, трохи вщухне до К-індексу 4 (жовтий рівень). А в середу , 9 жовтня, очікується зниження сонячної активності до К-індексу 2 (зелений рівень), без магнітних бур.
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