Скільки коштує квашена капуста на ринках у Луцьку





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Зокрема, на ринку «Пасаж» її продають за ціною 60-80 гривень за кілограм, залежно від якості, смакових добавок та способу приготування. Продавці зазначають, що попит на квашену капусту залишається стабільно високим, оскільки цей продукт не лише смачний, але й корисний для здоров’я завдяки вмісту вітаміну C та інших корисних речовин.



Квашена капуста є незамінним компонентом української кухні, адже її використовують для приготування різноманітних страв — від традиційного борщу до салатів. Водночас для багатьох родин цей продукт асоціюється із зимовими запасами, коли капусту квасять у великих об'ємах і зберігають на протязі всього холодного сезону.



Одна із продавчинь поділилася із журналістами ВСН перевіреним роками рецептом приготування квашеної капусти вдома.



Рецепт квашеної капусти

Інгредієнти:



3 кг білокачанної капусти

2-3 морквини середнього розміру

2 ст. ложки солі (без гірки)

1 ст. ложка цукру (за бажанням)

Приготування:



Підготовка капусти. Капусту ретельно вимийте, видаліть верхні листки, які можуть бути забруднені або пошкоджені. Наріжте капусту тонкими смужками або за допомогою спеціальної тертки чи шинковки

Нарізка моркви. Моркву очистіть і натріть на великій тертці. Вона додасть капусті приємного смаку та апетитного кольору.

Змішування. У великій мисці змішайте нарізану капусту і моркву. Додайте сіль і добре перемішайте руками, злегка притискаючи, щоб капуста пустила сік. При бажанні можна додати ложку цукру для легкого підсолодження смаку.

Укладання в банку. Викладіть капусту в чисту банку або діжку, щільно утрамбовуючи кожен шар, щоб видалити повітря. Залиште трохи місця зверху, оскільки під час квашення капуста може збільшитися в об'ємі.

Квашення. Накрийте капусту чистим полотном або тарілкою та покладіть гніт. Залиште ємність у теплі на 3-4 дні для квашення. Щодня протикайте капусту дерев’яною паличкою, щоб випустити гази, що утворюються під час ферментації.

Зберігання. Після закінчення процесу квашення капусту перенесіть у холодне місце (підвал або холодильник) для подальшого зберігання.



Така капуста буде чудовою основою для салатів, гарнірів або ж інгредієнтом для улюблених зимових страв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках Луцька вже з’явилася домашня квашена капуста, яка є одним із найбільш популярних продуктів зимового періоду.Про це пише ВСН Зокрема, на ринку «Пасаж» її продають за ціною 60-80 гривень за кілограм, залежно від якості, смакових добавок та способу приготування. Продавці зазначають, що попит на квашену капусту залишається стабільно високим, оскільки цей продукт не лише смачний, але й корисний для здоров’я завдяки вмісту вітаміну C та інших корисних речовин.Квашена капуста є незамінним компонентом української кухні, адже її використовують для приготування різноманітних страв — від традиційного борщу до салатів. Водночас для багатьох родин цей продукт асоціюється із зимовими запасами, коли капусту квасять у великих об'ємах і зберігають на протязі всього холодного сезону.Одна із продавчинь поділилася із журналістами ВСН перевіреним роками рецептом приготування квашеної капусти вдома.Рецепт квашеної капустиІнгредієнти:3 кг білокачанної капусти2-3 морквини середнього розміру2 ст. ложки солі (без гірки)1 ст. ложка цукру (за бажанням)Приготування:Підготовка капусти. Капусту ретельно вимийте, видаліть верхні листки, які можуть бути забруднені або пошкоджені. Наріжте капусту тонкими смужками або за допомогою спеціальної тертки чи шинковкиНарізка моркви. Моркву очистіть і натріть на великій тертці. Вона додасть капусті приємного смаку та апетитного кольору.Змішування. У великій мисці змішайте нарізану капусту і моркву. Додайте сіль і добре перемішайте руками, злегка притискаючи, щоб капуста пустила сік. При бажанні можна додати ложку цукру для легкого підсолодження смаку.Укладання в банку. Викладіть капусту в чисту банку або діжку, щільно утрамбовуючи кожен шар, щоб видалити повітря. Залиште трохи місця зверху, оскільки під час квашення капуста може збільшитися в об'ємі.Квашення. Накрийте капусту чистим полотном або тарілкою та покладіть гніт. Залиште ємність у теплі на 3-4 дні для квашення. Щодня протикайте капусту дерев’яною паличкою, щоб випустити гази, що утворюються під час ферментації.Зберігання. Після закінчення процесу квашення капусту перенесіть у холодне місце (підвал або холодильник) для подальшого зберігання.Така капуста буде чудовою основою для салатів, гарнірів або ж інгредієнтом для улюблених зимових страв.

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