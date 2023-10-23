Скільки коштує квашена капуста на ринках у Луцьку
Сьогодні, 07:16
На ринках Луцька вже з’явилася домашня квашена капуста, яка є одним із найбільш популярних продуктів зимового періоду.
Про це пише ВСН.
Зокрема, на ринку «Пасаж» її продають за ціною 60-80 гривень за кілограм, залежно від якості, смакових добавок та способу приготування. Продавці зазначають, що попит на квашену капусту залишається стабільно високим, оскільки цей продукт не лише смачний, але й корисний для здоров’я завдяки вмісту вітаміну C та інших корисних речовин.
Квашена капуста є незамінним компонентом української кухні, адже її використовують для приготування різноманітних страв — від традиційного борщу до салатів. Водночас для багатьох родин цей продукт асоціюється із зимовими запасами, коли капусту квасять у великих об'ємах і зберігають на протязі всього холодного сезону.
Одна із продавчинь поділилася із журналістами ВСН перевіреним роками рецептом приготування квашеної капусти вдома.
Рецепт квашеної капусти
Інгредієнти:
3 кг білокачанної капусти
2-3 морквини середнього розміру
2 ст. ложки солі (без гірки)
1 ст. ложка цукру (за бажанням)
Приготування:
Підготовка капусти. Капусту ретельно вимийте, видаліть верхні листки, які можуть бути забруднені або пошкоджені. Наріжте капусту тонкими смужками або за допомогою спеціальної тертки чи шинковки
Нарізка моркви. Моркву очистіть і натріть на великій тертці. Вона додасть капусті приємного смаку та апетитного кольору.
Змішування. У великій мисці змішайте нарізану капусту і моркву. Додайте сіль і добре перемішайте руками, злегка притискаючи, щоб капуста пустила сік. При бажанні можна додати ложку цукру для легкого підсолодження смаку.
Укладання в банку. Викладіть капусту в чисту банку або діжку, щільно утрамбовуючи кожен шар, щоб видалити повітря. Залиште трохи місця зверху, оскільки під час квашення капуста може збільшитися в об'ємі.
Квашення. Накрийте капусту чистим полотном або тарілкою та покладіть гніт. Залиште ємність у теплі на 3-4 дні для квашення. Щодня протикайте капусту дерев’яною паличкою, щоб випустити гази, що утворюються під час ферментації.
Зберігання. Після закінчення процесу квашення капусту перенесіть у холодне місце (підвал або холодильник) для подальшого зберігання.
Така капуста буде чудовою основою для салатів, гарнірів або ж інгредієнтом для улюблених зимових страв.
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Про це пише ВСН.
Зокрема, на ринку «Пасаж» її продають за ціною 60-80 гривень за кілограм, залежно від якості, смакових добавок та способу приготування. Продавці зазначають, що попит на квашену капусту залишається стабільно високим, оскільки цей продукт не лише смачний, але й корисний для здоров’я завдяки вмісту вітаміну C та інших корисних речовин.
Квашена капуста є незамінним компонентом української кухні, адже її використовують для приготування різноманітних страв — від традиційного борщу до салатів. Водночас для багатьох родин цей продукт асоціюється із зимовими запасами, коли капусту квасять у великих об'ємах і зберігають на протязі всього холодного сезону.
Одна із продавчинь поділилася із журналістами ВСН перевіреним роками рецептом приготування квашеної капусти вдома.
Рецепт квашеної капусти
Інгредієнти:
3 кг білокачанної капусти
2-3 морквини середнього розміру
2 ст. ложки солі (без гірки)
1 ст. ложка цукру (за бажанням)
Приготування:
Підготовка капусти. Капусту ретельно вимийте, видаліть верхні листки, які можуть бути забруднені або пошкоджені. Наріжте капусту тонкими смужками або за допомогою спеціальної тертки чи шинковки
Нарізка моркви. Моркву очистіть і натріть на великій тертці. Вона додасть капусті приємного смаку та апетитного кольору.
Змішування. У великій мисці змішайте нарізану капусту і моркву. Додайте сіль і добре перемішайте руками, злегка притискаючи, щоб капуста пустила сік. При бажанні можна додати ложку цукру для легкого підсолодження смаку.
Укладання в банку. Викладіть капусту в чисту банку або діжку, щільно утрамбовуючи кожен шар, щоб видалити повітря. Залиште трохи місця зверху, оскільки під час квашення капуста може збільшитися в об'ємі.
Квашення. Накрийте капусту чистим полотном або тарілкою та покладіть гніт. Залиште ємність у теплі на 3-4 дні для квашення. Щодня протикайте капусту дерев’яною паличкою, щоб випустити гази, що утворюються під час ферментації.
Зберігання. Після закінчення процесу квашення капусту перенесіть у холодне місце (підвал або холодильник) для подальшого зберігання.
Така капуста буде чудовою основою для салатів, гарнірів або ж інгредієнтом для улюблених зимових страв.
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