Скільки коштує квашена капуста на ринках у Луцьку

Скільки коштує квашена капуста на ринках у Луцьку
На ринках Луцька вже з’явилася домашня квашена капуста, яка є одним із найбільш популярних продуктів зимового періоду.

Про це пише ВСН.

Зокрема, на ринку «Пасаж» її продають за ціною 60-80 гривень за кілограм, залежно від якості, смакових добавок та способу приготування. Продавці зазначають, що попит на квашену капусту залишається стабільно високим, оскільки цей продукт не лише смачний, але й корисний для здоров’я завдяки вмісту вітаміну C та інших корисних речовин.

Квашена капуста є незамінним компонентом української кухні, адже її використовують для приготування різноманітних страв — від традиційного борщу до салатів. Водночас для багатьох родин цей продукт асоціюється із зимовими запасами, коли капусту квасять у великих об'ємах і зберігають на протязі всього холодного сезону.

Одна із продавчинь поділилася із журналістами ВСН перевіреним роками рецептом приготування квашеної капусти вдома.

Рецепт квашеної капусти
Інгредієнти:

3 кг білокачанної капусти
2-3 морквини середнього розміру
2 ст. ложки солі (без гірки)
1 ст. ложка цукру (за бажанням)
Приготування:

Підготовка капусти. Капусту ретельно вимийте, видаліть верхні листки, які можуть бути забруднені або пошкоджені. Наріжте капусту тонкими смужками або за допомогою спеціальної тертки чи шинковки
Нарізка моркви. Моркву очистіть і натріть на великій тертці. Вона додасть капусті приємного смаку та апетитного кольору.
Змішування. У великій мисці змішайте нарізану капусту і моркву. Додайте сіль і добре перемішайте руками, злегка притискаючи, щоб капуста пустила сік. При бажанні можна додати ложку цукру для легкого підсолодження смаку.
Укладання в банку. Викладіть капусту в чисту банку або діжку, щільно утрамбовуючи кожен шар, щоб видалити повітря. Залиште трохи місця зверху, оскільки під час квашення капуста може збільшитися в об'ємі.
Квашення. Накрийте капусту чистим полотном або тарілкою та покладіть гніт. Залиште ємність у теплі на 3-4 дні для квашення. Щодня протикайте капусту дерев’яною паличкою, щоб випустити гази, що утворюються під час ферментації.
Зберігання. Після закінчення процесу квашення капусту перенесіть у холодне місце (підвал або холодильник) для подальшого зберігання.

Така капуста буде чудовою основою для салатів, гарнірів або ж інгредієнтом для улюблених зимових страв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: капуста, квашена, рецепт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштує квашена капуста на ринках у Луцьку
Сьогодні, 07:16
ВР хоче дозволити чоловікам оновити дані в ТЦК зі знижкою
Сьогодні, 05:16
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 8-9 жовтня
Сьогодні, 03:15
Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
8 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Обвал цін на один з найпопулярніших в Україні овочів: за тиждень вартість знизилась на чверть Обвал цін на один з найпопулярніших в Україні овочів: за тиждень вартість знизилась на чверть
02 квітень, 21:16
Блогер-пекар з Волині поділився рецептом швидкої паски Блогер-пекар з Волині поділився рецептом швидкої паски
02 квітень, 08:25
Громада з Волині презентувала 3D-подорож «Смідинська капуста» Громада з Волині презентувала 3D-подорож «Смідинська капуста»
23 жовтень, 2023, 17:26
В Україні здорожчали овочі В Україні здорожчали овочі
25 вересень, 2023, 11:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки коштує квашена капуста на ринках у Луцьку
Сьогодні, 07:16
 0
ВР хоче дозволити чоловікам оновити дані в ТЦК зі знижкою
Сьогодні, 05:16
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 8-9 жовтня
Сьогодні, 03:15
 0
Курс валют на 8 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
 0
8 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8