Підозру нікому не оголосили: в поліції прокоментували будівельні роботи в Будинку Прайзлерів у Луцьку





Про це в коментарі Анна Павловська.



У травні 2024 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду зобов’язав поліцію відкрити кримінальне провадження. Це було зроблено після звернення представників громадської організації "Семиярусна гора", які відстоюють будівлю і зафіксували факт будівельних робіт у пам'ятці.



Зі слів Анни Павловської, в травні слідчі за фактом можливого незаконного будівництва на вулиці Кафедральній, 4 у Луцьку відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України.



"Йдеться про руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Досудове слідство у цьому провадженні ще триває. Слідчі проводять процесуальні дії. Арешт на майно наразі не накладено, оскільки немає законних підстав для цього. Після проведення усіх необхідних слідчих дій буде прийнято кінцеве процесуальне рішення за матеріалами цієї справи", — додала інспекторка сектору комунікації Нацполіці області.



Довідково: санкція частини 2 статті 298 Кримінального кодексу України передбачає штраф до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.



Що відомо про будинок Прайзлерів



Будинок Прайзлерів або Гостинний двір — це пам’ятка архітектури місцевого значення 19 — початку 20 століть, що розташована на вулиці Кафедральній у Луцьку. У 2022-му році волонтери почали реставрувати "Гостинний двір": там встановили сцену та лавки, посадили рослини, відчистили бруківку.



У січні 2023 року комунальники пошкодили територію важкою технікою, розповідав раніше Суспільному голова молодіжного центру "Семиярусна гора" Любомир Дмитришин. Пізніше долю Гостинного двору Прайзерів і самої будівлі вирішували на громадських слуханнях.



У березні 2024 року будинок почали досліджувати художники-реставратори зі Львова. Як раніше розповідав заступник керівника відділу охорони культурної спадщини міськради Віталій Стрільчук.



Історична пам’ятка майже рік фігурує у судових справах. В травні 2024 ГО "Семиярусна гора" звернулося в поліцію через будівельні роботи у пам'ятці, але отримали відмову у відкритті кримінального провадження.



Як розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль, Гостинний двір Прайзлерів перейшов у державно-приватне партнерство на 32 роки для реалізації проєкту "Реставрація з пристосуванням і управлінням нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою вулиця Кафедральна, 4 у місті Луцьку". У відреставрованому приміщенні приватний партнер планує облаштувати готель і заклад харчування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі зібраних доказів у кримінальному провадженні з приводу можливих незаконних будівельних робіт за адресою Кафедральна, 4 в історичній частині Луцька, недостатньо, аби повідомити про підозру у скоєнні злочину тим, хто здійснював, або організовував ці роботи.Про це в коментарі Суспільному розповіла інспекторка сектору комунікації Головного управління Нацполіції ВолиніУ травні 2024 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду зобов’язав поліцію відкрити кримінальне провадження. Це було зроблено після звернення представників громадської організації "Семиярусна гора", які відстоюють будівлю і зафіксували факт будівельних робіт у пам'ятці.Зі слів Анни Павловської, в травні слідчі за фактом можливого незаконного будівництва на вулиці Кафедральній, 4 у Луцьку відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України."Йдеться про руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Досудове слідство у цьому провадженні ще триває. Слідчі проводять процесуальні дії. Арешт на майно наразі не накладено, оскільки немає законних підстав для цього. Після проведення усіх необхідних слідчих дій буде прийнято кінцеве процесуальне рішення за матеріалами цієї справи", — додала інспекторка сектору комунікації Нацполіці області.Довідково: санкція частини 2 статті 298 Кримінального кодексу України передбачає штраф до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.Що відомо про будинок ПрайзлерівБудинок Прайзлерів або Гостинний двір — це пам’ятка архітектури місцевого значення 19 — початку 20 століть, що розташована на вулиці Кафедральній у Луцьку. У 2022-му році волонтери почали реставрувати "Гостинний двір": там встановили сцену та лавки, посадили рослини, відчистили бруківку.У січні 2023 року комунальники пошкодили територію важкою технікою, розповідав раніше Суспільному голова молодіжного центру "Семиярусна гора" Любомир Дмитришин. Пізніше долю Гостинного двору Прайзерів і самої будівлі вирішували на громадських слуханнях.У березні 2024 року будинок почали досліджувати художники-реставратори зі Львова. Як раніше розповідав заступник керівника відділу охорони культурної спадщини міськради Віталій Стрільчук.Історична пам’ятка майже рік фігурує у судових справах. В травні 2024 ГО "Семиярусна гора" звернулося в поліцію через будівельні роботи у пам'ятці, але отримали відмову у відкритті кримінального провадження.Як розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль, Гостинний двір Прайзлерів перейшов у державно-приватне партнерство на 32 роки для реалізації проєкту "Реставрація з пристосуванням і управлінням нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою вулиця Кафедральна, 4 у місті Луцьку". У відреставрованому приміщенні приватний партнер планує облаштувати готель і заклад харчування.

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