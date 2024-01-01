Вночі 18 дронів збили ЗСУ, ще один повернувся назад в росію

Вночі 18 дронів збили ЗСУ, ще один повернувся назад в росію
Уночі 8 жовтня російська армія атакувала двома балістичними ракетами і 19 дронами типу Shahed.

"Іскандер-М" ворог запустив по Одеській області з території Криму. А дронами бив зі своєї території, з Приморсько-Ахтарська, повідомили в Telegram Повітряних сил.

Захисники збили 18 дронів, а ще один полетів на Росію.

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію!" – йдеться у повідомленні.

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Теги: Україна, росія, війна
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Коментарі 1
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