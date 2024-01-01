Вночі 18 дронів збили ЗСУ, ще один повернувся назад в росію





"Іскандер-М" ворог запустив по Одеській області з території Криму. А дронами бив зі своєї території, з Приморсько-Ахтарська, повідомили в Telegram Повітряних сил.



Захисники збили 18 дронів, а ще один полетів на Росію.



"В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію!" – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 8 жовтня російська армія атакувала двома балістичними ракетами і 19 дронами типу Shahed."Іскандер-М" ворог запустив по Одеській області з території Криму. А дронами бив зі своєї території, з Приморсько-Ахтарська, повідомили в Telegram Повітряних сил.Захисники збили 18 дронів, а ще один полетів на Росію."В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію!" – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію