Вночі 18 дронів збили ЗСУ, ще один повернувся назад в росію
Сьогодні, 09:08
Уночі 8 жовтня російська армія атакувала двома балістичними ракетами і 19 дронами типу Shahed.
"Іскандер-М" ворог запустив по Одеській області з території Криму. А дронами бив зі своєї території, з Приморсько-Ахтарська, повідомили в Telegram Повітряних сил.
Захисники збили 18 дронів, а ще один полетів на Росію.
"В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію!" – йдеться у повідомленні.
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"Іскандер-М" ворог запустив по Одеській області з території Криму. А дронами бив зі своєї території, з Приморсько-Ахтарська, повідомили в Telegram Повітряних сил.
Захисники збили 18 дронів, а ще один полетів на Росію.
"В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію!" – йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Хай подохне трикратний крадій мізерних недоіндексованих наших пенсій нелігетимний узурпатор влади зе-бандит клоун жидяра зеленсьий зі своєю зе-бандою й жидоХряком вальцманом-порошенком!!!
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