У Чорному морі знаходиться 16 ворожих кораблів, з яких 7 – носії крилатих ракет Калібр

У Чорному морі знаходиться 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.Про це повідомили Військово-морські сили.В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:до Чорного моря – жодного судна;до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.