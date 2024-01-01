У Чорному морі знаходиться 16 ворожих кораблів, з яких 7 – носії крилатих ракет Калібр
Сьогодні, 10:08
У Чорному морі знаходиться 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.
Про це повідомили Військово-морські сили.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – жодного судна;
до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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Про це повідомили Військово-морські сили.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – жодного судна;
до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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