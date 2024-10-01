Лукашенко дозволив збивати БпЛА над Білоруссю не лише військовим структурам
Сьогодні, 10:50
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав дозвіл низці структур збивати дрони, які залітають на територію країни.
Про це йдеться в указі на сайті президента Республіки Білорусі, пише Українська правда.
Лукашенко дозволив застосовувати зброю та спецзасоби проти безпілотників не лише військовослужбовцям з військових формувань та органів внутрішніх справ, а й співробітникам інших воєнізованих організацій.
Йдеться про органи прокуратури, слідчий комітет, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи, Держкомітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету держконтролю, Держінспекція охорони тваринного та рослинного світу.
В указі зазначено, що документ ухвалили для закріплення права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки не лише щодо авіамоделей та БпЛА, а й безпілотних повітряних суден, безпілотних транспортних засобів, включно з підводними та надводними суднами, наземними апаратами та комплексами, які керуються дистанційно або автоматично.
4 жовтня Лукашенко визнав, що російські БПЛА залітають у його країну, але списав це на "недосвідчені руки" і "роботу засобів радіоелектронної боротьби".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в указі на сайті президента Республіки Білорусі, пише Українська правда.
Лукашенко дозволив застосовувати зброю та спецзасоби проти безпілотників не лише військовослужбовцям з військових формувань та органів внутрішніх справ, а й співробітникам інших воєнізованих організацій.
Йдеться про органи прокуратури, слідчий комітет, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи, Держкомітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету держконтролю, Держінспекція охорони тваринного та рослинного світу.
В указі зазначено, що документ ухвалили для закріплення права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки не лише щодо авіамоделей та БпЛА, а й безпілотних повітряних суден, безпілотних транспортних засобів, включно з підводними та надводними суднами, наземними апаратами та комплексами, які керуються дистанційно або автоматично.
4 жовтня Лукашенко визнав, що російські БПЛА залітають у його країну, але списав це на "недосвідчені руки" і "роботу засобів радіоелектронної боротьби".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині під час комендантської години затримали п'яну 19-річна водійку, яка пропонувала патрульним хабаря
Сьогодні, 12:05
Лукашенко дозволив збивати БпЛА над Білоруссю не лише військовим структурам
Сьогодні, 10:50
У Чорному морі знаходиться 16 ворожих кораблів, з яких 7 – носії крилатих ракет Калібр
Сьогодні, 10:08