Лукашенко дозволив збивати БпЛА над Білоруссю не лише військовим структурам

Лукашенко дозволив збивати БпЛА над Білоруссю не лише військовим структурам
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав дозвіл низці структур збивати дрони, які залітають на територію країни.

Про це йдеться в указі на сайті президента Республіки Білорусі, пише Українська правда.

Лукашенко дозволив застосовувати зброю та спецзасоби проти безпілотників не лише військовослужбовцям з військових формувань та органів внутрішніх справ, а й співробітникам інших воєнізованих організацій.

Йдеться про органи прокуратури, слідчий комітет, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи, Держкомітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету держконтролю, Держінспекція охорони тваринного та рослинного світу.

В указі зазначено, що документ ухвалили для закріплення права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки не лише щодо авіамоделей та БпЛА, а й безпілотних повітряних суден, безпілотних транспортних засобів, включно з підводними та надводними суднами, наземними апаратами та комплексами, які керуються дистанційно або автоматично.

4 жовтня Лукашенко визнав, що російські БПЛА залітають у його країну, але списав це на "недосвідчені руки" і "роботу засобів радіоелектронної боротьби".

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Теги: Україна, росія, війна, Білорусь
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