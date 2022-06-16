На Волині під час комендантської години затримали п'яну 19-річна водійку, яка пропонувала патрульним хабаря
Сьогодні, 12:05
Керувала в стані сп’яніння і пропонувала вісім тисяч: на Волині щодо порушниці відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 8 жовтня, близько 1 години ночі, в Рожищах.
Наряд поліції зупинив за порушення правил дорожнього руху і їзду в комендантську годину 19-річну водійку.
Вона мала ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердила перевірка на драгері на місці, тож на жінку почали оформляти адміністративні матеріали за порушення.
Аби уникнути відповідальності, місцева жителька запропонувала поліцейським неправомірну вигоду – 8 тисяч гривень. Її неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за таке, однак це не подіяло. Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального Кодексу. Також поліцейські оформили на порушницю адміністративні матеріали.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 8 жовтня, близько 1 години ночі, в Рожищах.
Наряд поліції зупинив за порушення правил дорожнього руху і їзду в комендантську годину 19-річну водійку.
Вона мала ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердила перевірка на драгері на місці, тож на жінку почали оформляти адміністративні матеріали за порушення.
Аби уникнути відповідальності, місцева жителька запропонувала поліцейським неправомірну вигоду – 8 тисяч гривень. Її неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за таке, однак це не подіяло. Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального Кодексу. Також поліцейські оформили на порушницю адміністративні матеріали.
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На Волині під час комендантської години затримали п'яну 19-річна водійку, яка пропонувала патрульним хабаря
Сьогодні, 12:05