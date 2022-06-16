На Волині під час комендантської години затримали п'яну 19-річна водійку, яка пропонувала патрульним хабаря

Керувала в стані сп’яніння і пропонувала вісім тисяч: на Волині щодо порушниці відкрито кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 8 жовтня, близько 1 години ночі, в Рожищах.Наряд поліції зупинив за порушення правил дорожнього руху і їзду в комендантську годину 19-річну водійку.Вона мала ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердила перевірка на драгері на місці, тож на жінку почали оформляти адміністративні матеріали за порушення.Аби уникнути відповідальності, місцева жителька запропонувала поліцейським неправомірну вигоду – 8 тисяч гривень. Її неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за таке, однак це не подіяло. Тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального Кодексу. Також поліцейські оформили на порушницю адміністративні матеріали.