Нова історія про нас самих: які вистави покажуть у Луцьку 11-13 жовтня





Цього тижня на сцені театру глядачі разом з акторами проживатимуть тонку психологічну гру та любовний трикутник. Побачать історію про вибір людини та одвічний двобій між духовним і матеріальним. І, звісно, найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 13 жовтня.



У п’ятницю, 11 жовтня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



«Любовний трикутник? Так, але не тільки... Перетин доль, протилежних життєвих філософій та мрій! Пристрасть замість любові і розчарування, що прийшло на зміну надії. І... купальська ніч на розрізі життя і смерті. Все це – у виставі», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



Цю виставу нещодавно були вимушені перенести через тривалу повітряну тривогу. Тож, саме цей показ спланований навмисне. Запрошують тих, хто має квитки на попередні дати, а також тих, хто хоче переглянути цю постановку саме зараз.



Квитки на усі вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У суботу, 12 жовтня, о 17:00, на основній сцені – музична комедія «Хай живе любов» за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста. Режисер-постановник – народний артист України Олександр Якимчук. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами, 15-20 хвилин).



У холостяцький маєток «вриваються» дами і перевертають усе вверх ногами. Інтриги, дотепні моменти та багато позитиву гарантуємо! Ця вистава наповнена жартами, музикою, танцями, та, звісно ж, любов’ю! Адже попри усі витівки та суперечки, Вона має перемогти! І саме цей мюзикл об'єднає на сцені навіть не одну, а кілька закоханих пар!





У неділю, 13 жовтня, о 12:00 – комічна опера «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Що робити з дитиною, яка не слухається та створює безлад? Як діяти з дорослим, який, користуючись своєю силою, виганяє з рідної домівки? Історія про те, як дружня спільнота, об'єднавшись, взялася перевиховувати неслухняну, нечемну, агресивну і безсоромну Козу», – режисер-постановник Павло Гарбуз.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



У неділю, 13 жовтня, о 17:00 – гірка комедія «Останній Гречкосій» Ореста Огородника. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Ця вистава-прем’єра – нова історія про нас самих – про те, що відбувається, коли серце й душа мовчать, а розрахунок і гроші стають провідниками та кумирами. Запрошуємо разом подумати над важливим, посміятися над гірким і доторкнутися до гострого та актуального.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.У п’ятницю,на камерній сцені –. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).«Любовний трикутник? Так, але не тільки... Перетин доль, протилежних життєвих філософій та мрій! Пристрасть замість любові і розчарування, що прийшло на зміну надії. І... купальська ніч на розрізі життя і смерті. Все це – у виставі», – режисерка-постановниця, заслужена артистка УкраїниЦю виставу нещодавно були вимушені перенести через тривалу повітряну тривогу. Тож, саме цей показ спланований навмисне. Запрошують тих, хто має квитки на попередні дати, а також тих, хто хоче переглянути цю постановку саме зараз.Квитки на усі вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У суботу,, на основній сцені –за п'єсою, музика. Режисер-постановник – народний артист України. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами, 15-20 хвилин).У холостяцький маєток «вриваються» дами і перевертають усе вверх ногами. Інтриги, дотепні моменти та багато позитиву гарантуємо! Ця вистава наповнена жартами, музикою, танцями, та, звісно ж, любов’ю! Адже попри усі витівки та суперечки, Вона має перемогти! І саме цей мюзикл об'єднає на сцені навіть не одну, а кілька закоханих пар!У неділю,. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).«Що робити з дитиною, яка не слухається та створює безлад? Як діяти з дорослим, який, користуючись своєю силою, виганяє з рідної домівки? Історія про те, як дружня спільнота, об'єднавшись, взялася перевиховувати неслухняну, нечемну, агресивну і безсоромну Козу», – режисер-постановникУ театрі нагадують: щонеділі після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю,. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Ця вистава-прем’єра – нова історія про нас самих – про те, що відбувається, коли серце й душа мовчать, а розрахунок і гроші стають провідниками та кумирами. Запрошуємо разом подумати над важливим, посміятися над гірким і доторкнутися до гострого та актуального.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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