Польські фермери знову анонсували блокування вантажівок на кордоні





Про це повідомила Державна митна служба України, пише



Як зазначається, блокування планують з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.



Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.



Нагадаємо, минулого року польські протестувальники блокували рух вантажівок на кордоні через «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС. «Безвіз» звільнив українських перевізників від необхідності отримувати дозволи на двосторонні й транзитні перевезення до держав ЄС.



Протестувальники вимагали, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм. Окрім того, на протести виходили польські фермери, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій.



Через блокаду українська економіка зазнала близько мільярда євро збитків, економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.



Активну участь у протестах та їхньому висвітленні брав лідер люблінського відділення ультраправої партії «Конфедерація» Рафал Меклер. На одній з акцій також побачили плакат із закликом до путіна, щоб той «розібрався» з владою України та Європейського Союзу, а також радянський прапор із серпом та молотом.



Поліція Польщі порушила справу щодо цього випадку. А в МЗС Польщі заявили, що «антиукраїнські тиради з вихвалянням путіна» могли організувати проросійські агенти чи «корисні ідіоти».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску «Медика — Шегині».Про це повідомила Державна митна служба України, пише Громадське Як зазначається, блокування планують з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.Нагадаємо, минулого року польські протестувальники блокували рух вантажівок на кордоні через «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС. «Безвіз» звільнив українських перевізників від необхідності отримувати дозволи на двосторонні й транзитні перевезення до держав ЄС.Протестувальники вимагали, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм. Окрім того, на протести виходили польські фермери, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій.Через блокаду українська економіка зазнала близько мільярда євро збитків, економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.Активну участь у протестах та їхньому висвітленні брав лідер люблінського відділення ультраправої партії «Конфедерація» Рафал Меклер. На одній з акцій також побачили плакат із закликом до путіна, щоб той «розібрався» з владою України та Європейського Союзу, а також радянський прапор із серпом та молотом.Поліція Польщі порушила справу щодо цього випадку. А в МЗС Польщі заявили, що «антиукраїнські тиради з вихвалянням путіна» могли організувати проросійські агенти чи «корисні ідіоти».

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