У пошкодженому дроном будинку у Луцьку відновили газопостачання, шукають підрядника для ремонту

пошкодив російський БпЛА, відновили газопостачання.



8 жовтня міське управління капітального будівництва оголосить тендер на проведення капремонту пошкодженої п'ятиповерхівки, повідомили у Луцькій міській раді. Очікувана вартість закупівлі – 3 056 001,60 грн, пише



Капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах 5-го поверху в 3-му та частині 2-го і 4-го під’їздів. Загальна площа становить 360 м2.



Під час наради в міськраді начальник управління капітального будівництва Василь Ліщук розповів, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно 2 місяці.



Наразі у будинку тривають роботи із заміни віконних та балконних конструкцій та дверей. Зі слів Василя Ліщука, після атаки РФ 26 серпня міськрада розглянула акти про пошкодження майна від 145 фізичних осіб, восьми юридичних осіб та 20 власників гаражів.



Що відомо про наслідки атаки РФ у Луцьку 26 серпня



Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.



З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.



4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У будинку на проспекті Відродження, 18 у Луцьку, який 26 серпня 2024 року, відновили газопостачання.8 жовтня міське управління капітального будівництва оголосить тендер на проведення капремонту пошкодженої п'ятиповерхівки, повідомили у Луцькій міській раді. Очікувана вартість закупівлі – 3 056 001,60 грн, пише Суспільне Капітальному ремонту підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах 5-го поверху в 3-му та частині 2-го і 4-го під’їздів. Загальна площа становить 360 м2.Під час наради в міськраді начальник управління капітального будівництварозповів, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно 2 місяці.Наразі у будинку тривають роботи із заміни віконних та балконних конструкцій та дверей. Зі слів Василя Ліщука, після атаки РФ 26 серпня міськрада розглянула акти про пошкодження майна від 145 фізичних осіб, восьми юридичних осіб та 20 власників гаражів.Вранці 26 серпня у кількох мікрорайонах Луцьку під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. Внаслідок комбінованого обстрілу ракетами та БпЛА були пошкоджені два житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Загинув 83-річний чоловік, ще шестеро людей травмувалися.З пошкодженого багатоповерхового будинку відселили жителів як мінімум 10 квартир. 27 серпня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому виділили 14 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу РФ у Луцьку 26 серпня.4 вересня 15 квартир із поруйнованого будинку на проспекті Відродження, 18 та 1 приватний житловий будинок на вулиці Гущанській визнали непридатним для проживання. Того ж дня в міськраді повідомили, що з міського бюджету будуть відшкодовувати до 10 тисяч гривень на місяць для тих, хто тимчасово орендуватиме помешкання.

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