«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Андрій Ольшевський

«На щиті» на рідну Волинь назавжди повертається Герой Андрій Ольшевський
Сьогодні, 8 жовтня, у Гіркій Полонці відбудеться зустріч траурного кортежу Захисника України Андрія Ольшевського.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Завтра, 9 жовтня, Боратинська громада прощатиметься із Захисником України Андрієм Ольшевським.

"Сьогодні о 16:15 жалобний кортеж вирушить з моргу до рідного дому Захисника (с. Гірка Полонка, вул. Оздівська, 5).

Орієнтовно о 16:20 живим коридором зустрічаємо траурний кортеж Героя у с. Гірка Полонка (поворот на село Оздів).

Завтра об 11:00 відбудеться піша хода від дому Андрія Ольшевського до храму села Гірка Полонка, де пройде заупокійна служба. По завершенню служби відбудеться поховання на місцевому кладовищі.

Просимо виявити шану пам'яті загиблого Героя та гідно провести його в останню земну дорогу", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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