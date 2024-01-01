Як працює лікарня на Волині, на даху якої встановили сонячні панелі





Про це Роман Вензловський. З його слів, Шацька лікарня обслуговує понад 16 тисяч мешканців громади, в середньому щодня використовує до 150 кіловатів електроенергії. Найбільше її споживає медичне обладнання.



"Рентгенодіагностичний кабінет є одним з основних споживачів електроенергії. Він має дуже значні пікові навантаження при включенні рентгенівського обладнання", — говорить Роман Вензловський.



Щодня біохімічній лабораторії Шацької лікарні, за словами лаборантки Аліси Данилевич, роблять до сотні аналізів різного виду. Увесь процес — комп’ютеризований.



"Центрифуга, біохімічний аналізатор, гемоаналізатор — воно все працює на електриці. Результати йдуть зразу лікарю, ми вводимо їх в комп’ютер і він все прекрасно бачить", каже Аліса Данилевич.



Сонячні панелі розмістили на південній стороні покрівлі. Завдяки цьому в літню сонячну погоду електростанція повністю забезпечить лікарню електроенергією.



За словами інженера Сергія Шумука, система має панель управління для моніторингу та статистики, до якої цілодобово підключений wi-fi.



"Можна подивитися споживання за весь період часу, поки в нас стояли сонячні панелі. Тобто, спожили 1,13 МВт — 837 із мережі й 291 згенеровано сонячними панелями", — говорить Сергій Шумук.



У закладі є дизель-генератор потужністю 56 кіловатів. Як додає Роман Вензловський, завдяки сонячним панелям менше витрачатимуть пального на його роботу. Сонячна електростанція у разі відімкнень електроенергії забезпечить надання стабільних медичних послуг та зменшить рахунки на оплату енергоносіїв.



"Ми можемо третину електроенергії отримувати за рахунок сонячної генерації. Наша станція є мережевою, тобто вона тільки генерує електроенергію, а не акумулює її. У нічний час генерації електроенергії не відбувається, через то, що немає сонця", — говорить меддиректор.



Встановлення сонячних панелей стало можливим завдяки гранту, який у лютому цього року виграла Шацька селищна рада.



"Блекаути, ми мусимо шукати якісь варіанти щодо альтернативних видів живлення. Нам вдалось залучити грант з Німеччини, це — 800 000 гривень плюс наше співфінансування 20%. Загалом встановлення сонячних панелей вартувало понад мільйон гривень", — розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.



На Шацькій лікарні селищна рада планує встановити обладнання, яке буде акумулювати уже вироблену електроенергію, наразі шукають можливих грантодавців, додав Богдан Тимошук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 60 сонячних панелей встановили на покрівлі Шацької лікарні. За 10 днів роботи сонячної електростанції медзаклад зекономив понад 300 кіловатів електроенергії — це орієнтовно 3 тисячі гривень.Про це Суспільному розповів медичний директор. З його слів, Шацька лікарня обслуговує понад 16 тисяч мешканців громади, в середньому щодня використовує до 150 кіловатів електроенергії. Найбільше її споживає медичне обладнання."Рентгенодіагностичний кабінет є одним з основних споживачів електроенергії. Він має дуже значні пікові навантаження при включенні рентгенівського обладнання", — говорить Роман Вензловський.Щодня біохімічній лабораторії Шацької лікарні, за словами лаборантки, роблять до сотні аналізів різного виду. Увесь процес — комп’ютеризований."Центрифуга, біохімічний аналізатор, гемоаналізатор — воно все працює на електриці. Результати йдуть зразу лікарю, ми вводимо їх в комп’ютер і він все прекрасно бачить", каже Аліса Данилевич.Сонячні панелі розмістили на південній стороні покрівлі. Завдяки цьому в літню сонячну погоду електростанція повністю забезпечить лікарню електроенергією.За словами інженера Сергія Шумука, система має панель управління для моніторингу та статистики, до якої цілодобово підключений wi-fi."Можна подивитися споживання за весь період часу, поки в нас стояли сонячні панелі. Тобто, спожили 1,13 МВт — 837 із мережі й 291 згенеровано сонячними панелями", — говорить Сергій Шумук.У закладі є дизель-генератор потужністю 56 кіловатів. Як додає Роман Вензловський, завдяки сонячним панелям менше витрачатимуть пального на його роботу. Сонячна електростанція у разі відімкнень електроенергії забезпечить надання стабільних медичних послуг та зменшить рахунки на оплату енергоносіїв."Ми можемо третину електроенергії отримувати за рахунок сонячної генерації. Наша станція є мережевою, тобто вона тільки генерує електроенергію, а не акумулює її. У нічний час генерації електроенергії не відбувається, через то, що немає сонця", — говорить меддиректор.Встановлення сонячних панелей стало можливим завдяки гранту, який у лютому цього року виграла Шацька селищна рада."Блекаути, ми мусимо шукати якісь варіанти щодо альтернативних видів живлення. Нам вдалось залучити грант з Німеччини, це — 800 000 гривень плюс наше співфінансування 20%. Загалом встановлення сонячних панелей вартувало понад мільйон гривень", — розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.На Шацькій лікарні селищна рада планує встановити обладнання, яке буде акумулювати уже вироблену електроенергію, наразі шукають можливих грантодавців, додав Богдан Тимошук.

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