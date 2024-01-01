Україна та Німеччина уклали угоду про негайне посилення ППО





Про це повідомив глава Міноборони Рустем Умєров за підсумками засідання міністрів оборони G7, пише



До проєкту, окрім України та Німеччини, долучаться й інші країни-підписанти: Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.



Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.



«Досягаємо конкретних кроків, які забезпечують захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури», — наголосив Умєров.



ППО для України



Навесні на тлі посилення російських атак на енергосистему ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче якомога швидше знайти у партнерів сім батарей Patriot. Він додав, що країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста.



Зрештою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що країни НАТО взяли на себе зобов’язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.



Президент Володимир Зеленський казав, що Україні потрібно принаймні 25 систем Patriot, щоби повністю захистити небо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна підписала з Німеччиною угоду щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони.Про це повідомив глава Міноборониза підсумками засідання міністрів оборони G7, пише Громадське До проєкту, окрім України та Німеччини, долучаться й інші країни-підписанти: Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.«Досягаємо конкретних кроків, які забезпечують захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури», — наголосив Умєров.Навесні на тлі посилення російських атак на енергосистему ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче якомога швидше знайти у партнерів сім батарей Patriot. Він додав, що країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста.Зрештою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що країни НАТО взяли на себе зобов’язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.Президентказав, що Україні потрібно принаймні 25 систем Patriot, щоби повністю захистити небо.

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