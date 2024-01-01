Сирський відвідав частини, які воюють на Курщині
Сьогодні, 14:22
Головнокомандувач Олександр Сирський відзвітував про роботу у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ.
Про це він повідомив у телеграм-каналі.
"Попри всі спроби противника перехопити ініціативу ситуація залишається під нашим контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їхні пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань.
Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат", - йдеться в повідомленні.
Сирський наголосив, що попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.
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Про це він повідомив у телеграм-каналі.
"Попри всі спроби противника перехопити ініціативу ситуація залишається під нашим контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їхні пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань.
Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат", - йдеться в повідомленні.
Сирський наголосив, що попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.
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