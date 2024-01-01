Сирський відвідав частини, які воюють на Курщині

Сирський відвідав частини, які воюють на Курщині
Головнокомандувач Олександр Сирський відзвітував про роботу у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

"Попри всі спроби противника перехопити ініціативу ситуація залишається під нашим контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їхні пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань.

Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат", - йдеться в повідомленні.

Сирський наголосив, що попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.
Сирський відвідав частини, які воюють на Курщині

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Теги: Росія, Україна, війна
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