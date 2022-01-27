Волинський суд оштрафував громадянку Білорусі на 9 мільйонів через порушення митних правил

Волинський суд оштрафував громадянку Білорусі на 9 мільйонів через порушення митних правил
На Волині судили громадянку Білорусі, яка в накладних вказала неправильну вартість ввезеного в Україну іноземного товару.

За порушення митних законодавства Любомльський районний суд, як йдеться в постанові, оштрафував її на понад 9,2 мільйона гривень, пишуть Волинські новини.

Громадянка Білорусі Анастасія К. працювала агентом з логістики американської компанії в Європі. Вона була відповідальною за доставку товарів для ремонту автомобілів від продавця до покупця – товариству з Миколаєва. Йдеться про спецодяг, ґрунт, поліроль, наждачку в рулонах, паперові рушники, пластмасові кришки, шпаклівку, розпилювач, лак тощо.

Але в документах була вказана невірна вартість ввезеного. Там зазначалася сума в понад 1,3 мільйона гривень. Натомість реальна сума була в шість разів вищою – понад 9,2 мільйона. Минулої зими тричі поставку такого товару виявляли у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

Агентка з логістики на розгляд справи не з`явилась, хоча про дату та місце її інформували. На повідомлення Волинської митниці вона надіслала лист, у якому заперечила порушення митних правил. При тому жодного обґрунтованого пояснення такої позиції не навела.

Директор миколаївської фірми підтвердив існування контракту між його товариством та американською компанією. За умовами договорів, на момент митного оформлення товару і до моменту його поставки у Миколаїв власником є саме американська компанія. Представники останньої зазначили: фактичну роботу з формування партій товарів і надання логістичної підтримки виконувала їх агент з логістики в Європі – громадянка Білорусі.

Відтак дії жінки кваліфікували за ч.1 ст.483 Митного кодексу України, тобто як дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Згідно з українським законодавство, це карається штрафом у розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів. У підсумку Анастасію К. визнали винною і оштрафували на понад 9,2 мільйона гривень.

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Теги: Білорусь, Волинь, суд
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