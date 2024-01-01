Курська операція стимулює росіян до частішого обміну військовополоненими, — ISW





Про це йдеться у звіті ISW, пише



Так, за більш ніж пів року (1 січня до 6 серпня 2024-го) росія та Україна провели лише три обміни військовополоненими, а з початку наступу в Курській області на початку серпня і до 18 жовтня також відбулося три обміни.



В ISW стверджують, що захоплення частини Курщини стимулювало російську сторону частіше проводити обміни полоненими. За останні три такі обміни додому вдалося повернути 267 українських військових.



Нещодавній обмін полоненими



У ніч проти 19 жовтня Україна та росія провели 58-й обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 95 українських захисників. Серед них були 34 бійці 12 бригади НГУ «Азов», яких утримували в полоні понад 2,5 роки.



Звільнені військові захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Це нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони, розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.



Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали незаконні вироки та були засуджені: 28 захисників — до тривалих термінів, а 20 — до довічного ув’язнення.



Що відбувається на Курщині?

12 жовтня очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що в Курській області росії тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули там позиції, росіяни знову почали відправляти свої колони на штурм.



За кілька днів до того моніторингова група DeepState заявила, що війська рф «продавили» лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України — у районі Новоіванівки вступати в бій довелося артилеристам і дронникам.



За даними проєкту, росіяни стягнули чимало техніки та живої сили й намагаються закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.



Також про активний контрнаступ рф у Коренівському, Суджанському та Глушківському районах регіону заявили російські воєнні блогери, цитує російська служба Deutsche Welle. російське медіа «Агентство» стверджує, що рф провела наймасштабнішу атаку в Курській області за останній місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що наступ Сил оборони у Курській області рф стимулює росіян частіше проводити обміни військовополоненими з Україною.Про це йдеться у звіті ISW, пише Громадське Так, за більш ніж пів року (1 січня до 6 серпня 2024-го) росія та Україна провели лише три обміни військовополоненими, а з початку наступу в Курській області на початку серпня і до 18 жовтня також відбулося три обміни.В ISW стверджують, що захоплення частини Курщини стимулювало російську сторону частіше проводити обміни полоненими. За останні три такі обміни додому вдалося повернути 267 українських військових.У ніч проти 19 жовтня Україна та росія провели 58-й обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 95 українських захисників. Серед них були 34 бійці 12 бригади НГУ «Азов», яких утримували в полоні понад 2,5 роки.Звільнені військові захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Це нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони, розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали незаконні вироки та були засуджені: 28 захисників — до тривалих термінів, а 20 — до довічного ув’язнення.Що відбувається на Курщині?12 жовтня очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що в Курській області росії тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули там позиції, росіяни знову почали відправляти свої колони на штурм.За кілька днів до того моніторингова група DeepState заявила, що війська рф «продавили» лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України — у районі Новоіванівки вступати в бій довелося артилеристам і дронникам.За даними проєкту, росіяни стягнули чимало техніки та живої сили й намагаються закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.Також про активний контрнаступ рф у Коренівському, Суджанському та Глушківському районах регіону заявили російські воєнні блогери, цитує російська служба Deutsche Welle. російське медіа «Агентство» стверджує, що рф провела наймасштабнішу атаку в Курській області за останній місяць.

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