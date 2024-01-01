Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях, - DeepState

Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях, - DeepState
Російські окупаційні війська мають просування на сході - в Донецькій та Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Ворог просунувся в Кругляківці Харківської області, а також - у Максимільянівці Донецької області.

Крім того, противник просунувся біля Петропавлівки на Харківщині та Часового Яру, Гірника, Новоселидівки, Воздвиженки, Желанного Другого і Зоряного Донецької області.
Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях, - DeepState
Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях, - DeepState
Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях, - DeepState


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Теги: Росія, Україна, війна
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