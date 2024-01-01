Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях, - DeepState
Сьогодні, 18:18
Російські окупаційні війська мають просування на сході - в Донецькій та Харківській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Ворог просунувся в Кругляківці Харківської області, а також - у Максимільянівці Донецької області.
Крім того, противник просунувся біля Петропавлівки на Харківщині та Часового Яру, Гірника, Новоселидівки, Воздвиженки, Желанного Другого і Зоряного Донецької області.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Ворог просунувся в Кругляківці Харківської області, а також - у Максимільянівці Донецької області.
Крім того, противник просунувся біля Петропавлівки на Харківщині та Часового Яру, Гірника, Новоселидівки, Воздвиженки, Желанного Другого і Зоряного Донецької області.
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