Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 21 жовтня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-2° тепла, вдень 13-15° тепла.

Волинська область

Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 11-16° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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