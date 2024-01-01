Ціни будуть космічними: коли в Україні знову здорожчають продукти





Про це виданню



Зокрема, економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" Олег Пендзин пояснив, що вплине на зростання цін у наступному місяці збільшення інфляції.



"Найдешевші ціни у нас у серпні-вересні. Потім все росте в ціні - це видно по овочах борщової групи (картопля, цибуля ріпчаста, морква, буряк, капуста). Єдине, що може зупинитися в ціні - це дорогі продукти, на які знижуватиметься попит населення через зниження купівельної спроможності", - сказав він.



Наприклад, картопля зросла у ціні вже майже на 70%, а борщова група на 40-45%. Надалі складно спрогнозувати, наскільки зростуть у вартості ці продукти. Все буде залежати від макроекономічного фінансування та стабільності гривні щодо долара та євро.



Заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук натомість уточнив, що через зростання цін на овочі, їх закладатимуть на зберігання. Впливатиме і фактор сезонності, і не лише на овочі, а й на молочні продукти та яйця.



"Через погодні умови і посуху ми не отримали достатньо посадкового матеріалу, щоб зберігати його протягом сезону і реалізувати. Тому в міру того, як зменшуватиметься пропозиція (а попит є стабільним), ціни можуть зростати – до кінця року здорожчання може становити до 15% за умови стабільної ситуації з електроенергією. Якщо ж будуть наслідки чергових спроб Росії завдати удару по енергетичній інфраструктурі, і виробники будуть змушені вмикати промислові генератори, де кіловат може коштувати 30 гривень, це будуть закладати в ціну", – пояснив Марчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на продукти в Україні зростають з кожним місяцем, однак у листопаді очікується справжній "бум" на окремі категорії товарів.Про це виданню "Главред" розповіли експерти.Зокрема, економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб"пояснив, що вплине на зростання цін у наступному місяці збільшення інфляції."Найдешевші ціни у нас у серпні-вересні. Потім все росте в ціні - це видно по овочах борщової групи (картопля, цибуля ріпчаста, морква, буряк, капуста). Єдине, що може зупинитися в ціні - це дорогі продукти, на які знижуватиметься попит населення через зниження купівельної спроможності", - сказав він.Наприклад, картопля зросла у ціні вже майже на 70%, а борщова група на 40-45%. Надалі складно спрогнозувати, наскільки зростуть у вартості ці продукти. Все буде залежати від макроекономічного фінансування та стабільності гривні щодо долара та євро.Заступник очільника Всеукраїнської аграрної радинатомість уточнив, що через зростання цін на овочі, їх закладатимуть на зберігання. Впливатиме і фактор сезонності, і не лише на овочі, а й на молочні продукти та яйця."Через погодні умови і посуху ми не отримали достатньо посадкового матеріалу, щоб зберігати його протягом сезону і реалізувати. Тому в міру того, як зменшуватиметься пропозиція (а попит є стабільним), ціни можуть зростати – до кінця року здорожчання може становити до 15% за умови стабільної ситуації з електроенергією. Якщо ж будуть наслідки чергових спроб Росії завдати удару по енергетичній інфраструктурі, і виробники будуть змушені вмикати промислові генератори, де кіловат може коштувати 30 гривень, це будуть закладати в ціну", – пояснив Марчук.

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