Курс валют на 21 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 21 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США не змінилася і становить 41,23 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,23 (+/- 0коп.)

Курс євро

1 євро – 44,72 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,37 (-1 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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