Курс валют на 21 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара



1 долар США – 41,23 (+/- 0коп.)



Курс євро



1 євро – 44,72 (-8 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 10,37 (-1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США не змінилася і становить 41,23 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.1 долар США – 41,23 (+/- 0коп.)1 євро – 44,72 (-8 коп.)1 польський злотий – 10,37 (-1 коп.)

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