Курс валют на 21 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:05
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США не змінилася і становить 41,23 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,23 (+/- 0коп.)
Курс євро
1 євро – 44,72 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,37 (-1 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,23 (+/- 0коп.)
Курс євро
1 євро – 44,72 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,37 (-1 коп.)
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