Луцький прокурор отримує 6 тисяч пенсії при зарплаті півтора мільйона в рік

Юрій Луцик – керівник Луцької окружної прокуратури Волині. На цій посаді прокурор задекларував понад 1,5 мільйона зарплати в рік, отримуючи при цьому ще 73,6 тисячі пенсії.



Так, за місяць його заробітна плата складає приблизно 127,2 тисячі гривень, а пенсія – приблизно 6 тисяч в місяць. Це засвідчує декларація Юрія Луцика, подана у березні 2024 року, передає



Окрім того, сам прокурор володіє квартирою у Володимирі, площа якої складає 99 «квадратів», та квартирою у Луцьку площею 79 метрів квадратних, наданою у безоплатне користування. На дружину Олену записані земельні ділянки площею 1145 та 1997 метрів квадратних. Володіє вона також житловим будинком на 162 «квадрати» та Тойотою РАВ4 Гібрид 2020 року випуску.



Юрій Луцик декларує 45 тисяч доларів та 390 тисяч гривень готівки. На банківських рахунках він має 242,2 тисячі гривень.



Заступник Луцика Руслан Кузьміч отримує понад 1,2 мільйона в рік, що дорівнює приблизно 104 тисячі гривень зарплати на місяць. Окрім того, отримує прокурор і пенсію у розмірі майже 100 тисяч гривень на рік – 8,3 тисячі на місяць. Це засвідчує його декларація.



Дружині Руслана Кузьміча Наталії належать авто Фольксваген Пасат 2013 року випуску, земельні ділянки площею 1599, 1200 та 900 «квадратів», а також житловий будинок на 314 метрів квадратних.



Руслан Кузьміч задекларував, окрім того, 31 тисячу доларів готівки та 41,8 тисяч гривень на банківських рахунках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! – керівник Луцької окружної прокуратури Волині. На цій посаді прокурор задекларував понад 1,5 мільйона зарплати в рік, отримуючи при цьому ще 73,6 тисячі пенсії.Так, за місяць його заробітна плата складає приблизно 127,2 тисячі гривень, а пенсія – приблизно 6 тисяч в місяць. Це засвідчує декларація Юрія Луцика, подана у березні 2024 року, передає Район. Луцьк. Окрім того, сам прокурор володіє квартирою у Володимирі, площа якої складає 99 «квадратів», та квартирою у Луцьку площею 79 метрів квадратних, наданою у безоплатне користування. На дружину Олену записані земельні ділянки площею 1145 та 1997 метрів квадратних. Володіє вона також житловим будинком на 162 «квадрати» та Тойотою РАВ4 Гібрид 2020 року випуску.Юрій Луцик декларує 45 тисяч доларів та 390 тисяч гривень готівки. На банківських рахунках він має 242,2 тисячі гривень.Заступник Луцикаотримує понад 1,2 мільйона в рік, що дорівнює приблизно 104 тисячі гривень зарплати на місяць. Окрім того, отримує прокурор і пенсію у розмірі майже 100 тисяч гривень на рік – 8,3 тисячі на місяць. Це засвідчує його декларація.Дружині Руслана Кузьміча Наталії належать авто Фольксваген Пасат 2013 року випуску, земельні ділянки площею 1599, 1200 та 900 «квадратів», а також житловий будинок на 314 метрів квадратних.Руслан Кузьміч задекларував, окрім того, 31 тисячу доларів готівки та 41,8 тисяч гривень на банківських рахунках.

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