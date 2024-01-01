Магнітні бурі у третій декаді жовтня 2024: прогноз
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За попередніми прогнозами учених, цього тижня космічна погода продемонструє нам такі свої прояви рівнів геомагнітної напруженості:
Слабкий рівень геомагнітної напруженості прогнозують 22, 23, 27, 28 та 31 жовтня. Під час них особи із підвищеною чутливістю до впливу магнітосфери можуть мати незручності від погіршення травлення та апетиту, підвищеної тривожності та дратівливості, панічних атак, зниження імунітету та утруднення прийняття рішень, зниження працездатності, підвищеної стомлюваності та слабкості, зниження імунітету, погіршення сну та безсоння.
Пише Високий замок.
Помірний рівень геомагнітної напруженості учені передбачають 21, 24, 26 і 30 жовтня. У ці дні особи, чутливі до впливу магнітосфери, можуть потерпати від втрати рівноваги, утруднення координації рухів та порушення пам’яті, головного болю, слабкості та порушення балансу і координації, головного болю та мігрені.
Сильний рівень геомагнітної напруженості, за прогнозами астрофізиків, слід очікувати 25 жовтня. У цей день особи, чутливі до впливу магнітосфери, можуть відчувати підвищену агресивність, зниження самооцінки та впевненості, порушення сновидінь.
Штормову подію на Сонці науковці очікують 29 жовтня. Цього дня осіб із підвищеною чутливістю до впливу магнітосфери можуть переслідувати головний біль, дратівливість та зниження робочої ефективності.
Щоб убезпечити здоров’я і самопочуття від впливу геомагнітних перепадів, більше гуляйте на свіжому повітрі, вживайте достатньо води, відмовтеся від шкідливої їжі та напоїв, намагайтеся не перевтомлюватися й уникати стресів, тримайте під рукою необхідні ліки та стежте за своїм артеріальним тиском. Якщо ж відчуваєте посилене нездужання — звертайтеся до лікаря.
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Слабкий рівень геомагнітної напруженості прогнозують 22, 23, 27, 28 та 31 жовтня. Під час них особи із підвищеною чутливістю до впливу магнітосфери можуть мати незручності від погіршення травлення та апетиту, підвищеної тривожності та дратівливості, панічних атак, зниження імунітету та утруднення прийняття рішень, зниження працездатності, підвищеної стомлюваності та слабкості, зниження імунітету, погіршення сну та безсоння.
Пише Високий замок.
Помірний рівень геомагнітної напруженості учені передбачають 21, 24, 26 і 30 жовтня. У ці дні особи, чутливі до впливу магнітосфери, можуть потерпати від втрати рівноваги, утруднення координації рухів та порушення пам’яті, головного болю, слабкості та порушення балансу і координації, головного болю та мігрені.
Сильний рівень геомагнітної напруженості, за прогнозами астрофізиків, слід очікувати 25 жовтня. У цей день особи, чутливі до впливу магнітосфери, можуть відчувати підвищену агресивність, зниження самооцінки та впевненості, порушення сновидінь.
Штормову подію на Сонці науковці очікують 29 жовтня. Цього дня осіб із підвищеною чутливістю до впливу магнітосфери можуть переслідувати головний біль, дратівливість та зниження робочої ефективності.
Щоб убезпечити здоров’я і самопочуття від впливу геомагнітних перепадів, більше гуляйте на свіжому повітрі, вживайте достатньо води, відмовтеся від шкідливої їжі та напоїв, намагайтеся не перевтомлюватися й уникати стресів, тримайте під рукою необхідні ліки та стежте за своїм артеріальним тиском. Якщо ж відчуваєте посилене нездужання — звертайтеся до лікаря.
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