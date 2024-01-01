Магнітні бурі у третій декаді жовтня 2024: прогноз





Слабкий рівень гео­магнітної напруженості прогнозують 22, 23, 27, 28 та 31 жовтня. Під час них особи із підвищеною чутли­вістю до впливу магнітосфе­ри можуть мати незручності від погіршення травлення та апетиту, підвищеної три­вожності та дратівливості, панічних атак, зниження імунітету та утруднення при­йняття рішень, зниження працездатності, підвищеної стомлюваності та слабкості, зниження імунітету, погір­шення сну та безсоння.







Помірний рівень гео­магнітної напруженості учені передбачають 21, 24, 26 і 30 жовтня. У ці дні особи, чутливі до впливу магнітосфери, можуть по­терпати від втрати рівнова­ги, утруднення координації рухів та порушення пам’яті, головного болю, слабкості та порушення балансу і ко­ординації, головного болю та мігрені.



Сильний рівень гео­магнітної напруженос­ті, за прогнозами астро­фізиків, слід очікувати 25 жовтня. У цей день особи, чутливі до впливу магні­тосфери, можуть відчувати підвищену агресивність, зниження самооцінки та впевненості, порушення сновидінь.



Штормову подію на Сонці науковці очікують 29 жовтня. Цього дня осіб із підвищеною чутливістю до впливу магнітосфери можуть переслідувати голо­вний біль, дратівливість та зниження робочої ефектив­ності.



Щоб убезпечити здоров’я і самопочуття від впливу геомагнітних пере­падів, більше гуляйте на свіжому повітрі, вживайте достатньо води, відмовтеся від шкідливої їжі та напоїв, намагайтеся не перевтом­люватися й уникати стресів, тримайте під рукою необ­хідні ліки та стежте за своїм артеріальним тиском. Якщо ж відчуваєте посилене не­здужання — звертайтеся до лікаря.

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