У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав 24-річний хлопець





Як розповіли



На місце події викликали швидку та слідчо-оперативну групу.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області повідомили, що до правоохоронних органів надходило повідомлення про падіння людини з вікна. Відомо, що чоловік впав з 8-го поверху.



Він 2000 року народження, наразі деталі встановлюються, хлопець у реанімації.



Як зазначили в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до швидкої виклик надійшов о 23:09.



24-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з вікна багатоповерхівки на вулиці Рівненській випав хлопець. Інцидент стався 20 жовтня після 23:00.Як розповіли Волинським Новинам очевидці, чоловік випав з вікна 8-го поверху.На місце події викликали швидку та слідчо-оперативну групу.У пресслужбі ГУНП у Волинській області повідомили, що до правоохоронних органів надходило повідомлення про падіння людини з вікна. Відомо, що чоловік впав з 8-го поверху.Він 2000 року народження, наразі деталі встановлюються, хлопець у реанімації.Як зазначили в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до швидкої виклик надійшов о 23:09.24-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.

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