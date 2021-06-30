У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав 24-річний хлопець
Сьогодні, 10:03
У Луцьку з вікна багатоповерхівки на вулиці Рівненській випав хлопець. Інцидент стався 20 жовтня після 23:00.
Як розповіли Волинським Новинам очевидці, чоловік випав з вікна 8-го поверху.
На місце події викликали швидку та слідчо-оперативну групу.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області повідомили, що до правоохоронних органів надходило повідомлення про падіння людини з вікна. Відомо, що чоловік впав з 8-го поверху.
Він 2000 року народження, наразі деталі встановлюються, хлопець у реанімації.
Як зазначили в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до швидкої виклик надійшов о 23:09.
24-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.
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Як розповіли Волинським Новинам очевидці, чоловік випав з вікна 8-го поверху.
На місце події викликали швидку та слідчо-оперативну групу.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області повідомили, що до правоохоронних органів надходило повідомлення про падіння людини з вікна. Відомо, що чоловік впав з 8-го поверху.
Він 2000 року народження, наразі деталі встановлюються, хлопець у реанімації.
Як зазначили в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до швидкої виклик надійшов о 23:09.
24-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.
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