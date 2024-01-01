Росія запустила по Україні 119 повітряних цілей: ППО збила 59 дронів

У ніч проти 21 жовтня російські війська атакували Україну 119 повітряними цілями — трьома ракетами та 116 ударними дронами Shahed 131/136. Протиповітряна оборона збила 59 ворожих безпілотників.Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.- 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23 із території тимчасово окупованого Криму;- 1 керовану авіаційну ракету Х-35 із повітряного простору в акваторії Чорного моря;- 1 керовану протирадіолокаційну ракету Х-31П;116 ударних дронів Shahed 131/136 із Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.Наразі є підтвердження про збиття 59 ворожих дронів у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.Крім того, 45 російських безпілотників були локаційно втрачені, а ще до 10 ворожих дронів наразі перебувають у повітряному просторі України. Також у Повітряних силах заявили, що декілька дронів поцілили у об’єкти цивільної інфраструктури.