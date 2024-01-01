Росія запустила по Україні 119 повітряних цілей: ППО збила 59 дронів
Сьогодні, 11:15
У ніч проти 21 жовтня російські війська атакували Україну 119 повітряними цілями — трьома ракетами та 116 ударними дронами Shahed 131/136. Протиповітряна оборона збила 59 ворожих безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Росіяни запустили:
- 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23 із території тимчасово окупованого Криму;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-35 із повітряного простору в акваторії Чорного моря;
- 1 керовану протирадіолокаційну ракету Х-31П;
116 ударних дронів Shahed 131/136 із Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Наразі є підтвердження про збиття 59 ворожих дронів у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.
Крім того, 45 російських безпілотників були локаційно втрачені, а ще до 10 ворожих дронів наразі перебувають у повітряному просторі України. Також у Повітряних силах заявили, що декілька дронів поцілили у об’єкти цивільної інфраструктури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Росіяни запустили:
- 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23 із території тимчасово окупованого Криму;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-35 із повітряного простору в акваторії Чорного моря;
- 1 керовану протирадіолокаційну ракету Х-31П;
116 ударних дронів Shahed 131/136 із Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Наразі є підтвердження про збиття 59 ворожих дронів у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.
Крім того, 45 російських безпілотників були локаційно втрачені, а ще до 10 ворожих дронів наразі перебувають у повітряному просторі України. Також у Повітряних силах заявили, що декілька дронів поцілили у об’єкти цивільної інфраструктури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вимагав гроші: на Волині 22-річний водій напав на водія, душив та погрожував розправою
Сьогодні, 12:24
Молоток справедливості: у росії ліквідували пілота, який причетний до ракетних ударів по Кременчуку та Дніпру
Сьогодні, 11:43
Росія запустила по Україні 119 повітряних цілей: ППО збила 59 дронів
Сьогодні, 11:15
На Волині зник безвісти 37-річний чоловік
Сьогодні, 10:18
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав 24-річний хлопець
Сьогодні, 10:03