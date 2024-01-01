Молоток справедливості: у росії ліквідували пілота, який причетний до ракетних ударів по Кременчуку та Дніпру

Дмитра Голенкова.



Про це



Вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села супонєво під брянском на росії знайшли труп воєнного злочинця Дмитра Голенкова.



Дмитра Голенкова ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі «шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.



Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.



Причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.



Також він відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей.



Тіло російського воєнного злочинця виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молоток справедливості ― на росії ліквідовано воєнного злочинцяПро це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.Вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села супонєво під брянском на росії знайшли труп воєнного злочинця Дмитра Голенкова.Дмитра Голенкова ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі «шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.Причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.Також він відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей.Тіло російського воєнного злочинця виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

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