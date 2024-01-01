Молоток справедливості: у росії ліквідували пілота, який причетний до ракетних ударів по Кременчуку та Дніпру

Молоток справедливості: у росії ліквідували пілота, який причетний до ракетних ударів по Кременчуку та Дніпру
Молоток справедливості ― на росії ліквідовано воєнного злочинця Дмитра Голенкова.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села супонєво під брянском на росії знайшли труп воєнного злочинця Дмитра Голенкова.

Дмитра Голенкова ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі «шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.

Також він відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей.

Тіло російського воєнного злочинця виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вимагав гроші: на Волині 22-річний водій напав на водія, душив та погрожував розправою
Сьогодні, 12:24
Молоток справедливості: у росії ліквідували пілота, який причетний до ракетних ударів по Кременчуку та Дніпру
Сьогодні, 11:43
Росія запустила по Україні 119 повітряних цілей: ППО збила 59 дронів
Сьогодні, 11:15
На Волині зник безвісти 37-річний чоловік
Сьогодні, 10:18
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав 24-річний хлопець
Сьогодні, 10:03
Схожі новини
Росія запустила по Україні 119 повітряних цілей: ППО збила 59 дронів Росія запустила по Україні 119 повітряних цілей: ППО збила 59 дронів
Сьогодні, 11:15
Найбільше штурмів росіян – на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб Найбільше штурмів росіян – на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Сьогодні, 09:48
На Київщині уламки російських дронів пошкодили будинки, ринок та авто На Київщині уламки російських дронів пошкодили будинки, ринок та авто
Сьогодні, 09:06
Курська операція стимулює росіян до частішого обміну військовополоненими, — ISW Курська операція стимулює росіян до частішого обміну військовополоненими, — ISW
20 жовтень, 19:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вимагав гроші: на Волині 22-річний водій напав на водія, душив та погрожував розправою
Сьогодні, 12:24
 0
Молоток справедливості: у росії ліквідували пілота, який причетний до ракетних ударів по Кременчуку та Дніпру
Сьогодні, 11:43
 0
Росія запустила по Україні 119 повітряних цілей: ППО збила 59 дронів
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині зник безвісти 37-річний чоловік
Сьогодні, 10:18
 0
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав 24-річний хлопець
Сьогодні, 10:03
 0
Медіа
відео
1/8