Молоток справедливості: у росії ліквідували пілота, який причетний до ракетних ударів по Кременчуку та Дніпру
Сьогодні, 11:43
Молоток справедливості ― на росії ліквідовано воєнного злочинця Дмитра Голенкова.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села супонєво під брянском на росії знайшли труп воєнного злочинця Дмитра Голенкова.
Дмитра Голенкова ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі «шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.
Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.
Причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.
Також він відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей.
Тіло російського воєнного злочинця виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села супонєво під брянском на росії знайшли труп воєнного злочинця Дмитра Голенкова.
Дмитра Голенкова ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі «шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.
Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.
Причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.
Також він відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей.
Тіло російського воєнного злочинця виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вимагав гроші: на Волині 22-річний водій напав на водія, душив та погрожував розправою
Сьогодні, 12:24
Молоток справедливості: у росії ліквідували пілота, який причетний до ракетних ударів по Кременчуку та Дніпру
Сьогодні, 11:43
На Волині зник безвісти 37-річний чоловік
Сьогодні, 10:18
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав 24-річний хлопець
Сьогодні, 10:03