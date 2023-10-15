У Карпатах заблукали дві неповнолітні туристки з Ковеля
Сьогодні, 12:48
Рятувальники знайшли підлітків з Ковеля, які заблукали в районі гори Данциж.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.
Вчора вечері, 20 жовтня, на лінію 101 поступило повідомлення про те, що дві туристки 2007 та 2008 року народження в районі бази Заросляк, а саме гори Данциж, втратили орієнтування та заблукали. Зв’язок з дівчатами підтримувався, тому вдалося одразу встановити координати.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт виїжджали Ворохтянські рятувальники, які знайшли заблукалих мешканок міста Ковель та супроводили до бази Заросляк, де вони залишились на ночівлю.
Рятувальники нагадують туристам про те, що потрібно завжди йти в гори з досвідченими гідами, враховувати погодні умови, розрахувати час повернення у світлу пору доби, а також обов’язково завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах».
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Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.
Вчора вечері, 20 жовтня, на лінію 101 поступило повідомлення про те, що дві туристки 2007 та 2008 року народження в районі бази Заросляк, а саме гори Данциж, втратили орієнтування та заблукали. Зв’язок з дівчатами підтримувався, тому вдалося одразу встановити координати.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт виїжджали Ворохтянські рятувальники, які знайшли заблукалих мешканок міста Ковель та супроводили до бази Заросляк, де вони залишились на ночівлю.
Рятувальники нагадують туристам про те, що потрібно завжди йти в гори з досвідченими гідами, враховувати погодні умови, розрахувати час повернення у світлу пору доби, а також обов’язково завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах».
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