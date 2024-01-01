На проспекті Волі у Луцьку збили пішохода
Сьогодні, 13:41
21 жовтня на пішохідному переході на проспекті Волі у Луцьку, біля головного корпусу Волинського національного університету, збили пішохода.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Станом на 13:00 на місці аварії працювали правоохоронці. Травмованого пішохода медики забрали у карету "швидкої".
На місці аварії спостерігається ускладнений рух авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Станом на 13:00 на місці аварії працювали правоохоронці. Травмованого пішохода медики забрали у карету "швидкої".
На місці аварії спостерігається ускладнений рух авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На проспекті Волі у Луцьку збили пішохода
Сьогодні, 13:41
Через «Устилуг» чоловік намагався незаконно провезти 7300 євро
Сьогодні, 13:10
У Карпатах заблукали дві неповнолітні туристки з Ковеля
Сьогодні, 12:48
Вимагав гроші: на Волині 22-річний пасажир напав на водія, душив та погрожував розправою
Сьогодні, 12:24