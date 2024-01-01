На проспекті Волі у Луцьку збили пішохода

На проспекті Волі у Луцьку збили пішохода
21 жовтня на пішохідному переході на проспекті Волі у Луцьку, біля головного корпусу Волинського національного університету, збили пішохода.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Станом на 13:00 на місці аварії працювали правоохоронці. Травмованого пішохода медики забрали у карету "швидкої".

На місці аварії спостерігається ускладнений рух авто.
На проспекті Волі у Луцьку збили пішохода

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще в одній громаді — карантин: на Волині виявили нове вогнище амброзії
Сьогодні, 14:11
На проспекті Волі у Луцьку збили пішохода
Сьогодні, 13:41
Через «Устилуг» чоловік намагався незаконно провезти 7300 євро
Сьогодні, 13:10
У Карпатах заблукали дві неповнолітні туристки з Ковеля
Сьогодні, 12:48
Вимагав гроші: на Волині 22-річний пасажир напав на водія, душив та погрожував розправою
Сьогодні, 12:24
Схожі новини
У Луцьку кілька вулиць без води: що відомо У Луцьку кілька вулиць без води: що відомо
17 жовтень, 20:41
На Волині водій на смерть збив 69-річну жінку На Волині водій на смерть збив 69-річну жінку
16 жовтень, 11:04
У центрі Луцька зіткнулись 4 автівки, рух ускладнений. ФОТО У центрі Луцька зіткнулись 4 автівки, рух ускладнений. ФОТО
30 вересень, 20:28
У Луцьку сталася вечірня ДТП біля ринку. ВІДЕО У Луцьку сталася вечірня ДТП біля ринку. ВІДЕО
29 вересень, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще в одній громаді — карантин: на Волині виявили нове вогнище амброзії
Сьогодні, 14:11
 0
На проспекті Волі у Луцьку збили пішохода
Сьогодні, 13:41
 0
Через «Устилуг» чоловік намагався незаконно провезти 7300 євро
Сьогодні, 13:10
 0
У Карпатах заблукали дві неповнолітні туристки з Ковеля
Сьогодні, 12:48
 0
Вимагав гроші: на Волині 22-річний пасажир напав на водія, душив та погрожував розправою
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8