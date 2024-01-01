На проспекті Волі у Луцьку збили пішохода





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Станом на 13:00 на місці аварії працювали правоохоронці. Травмованого пішохода медики забрали у карету "швидкої".



На місці аварії спостерігається ускладнений рух авто.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 жовтня на пішохідному переході на проспекті Волі у Луцьку, біля головного корпусу Волинського національного університету, збили пішохода.Про це повідомили кореспонденти Суспільного.Станом на 13:00 на місці аварії працювали правоохоронці. Травмованого пішохода медики забрали у карету "швидкої".На місці аварії спостерігається ускладнений рух авто.

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