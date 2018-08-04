На Волині 26-річна вагітна жінка отруїлась грибами

На Волині 26-річна вагітна жінка отруїлась грибами
Волинські лікарі закликають бути обачними, адже восени зростає ймовірність отруєння дикорослими грибами. У п’ятницю, 18 жовтня, «швидка» доправила в обласний перинатальний центр вагітну жінку з отруєнням грибами. На жаль, дитина на той час уже внутрішньоутробно загинула.

Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.

Як розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Іван Вороблевський, пацієнтка поступила у важкому стані із тахікардією, задишкою, інтоксикацією та зневодненням: впродовж трьох днів вона не могла їсти та пити, блювала близько 30 разів на день. Її одразу госпіталізували в реанімацію. Після інтенсивного лікування стан пацієнтки нормалізувався, було проведено розродження.

Зі слів самої 26-річної жінки, її чоловік разом із кумом назбирали маслюків та польських грибів. За декілька годин після вживання страви вона відчула нудоту, однак не надала цьому значення, адже із чоловіком усе було гаразд. На третій день її стан погіршився, з’явилася задишка і тоді вона викликала «швидку допомогу». Зараз, каже пацієнтка, почувається добре.

Іван Вороблевський наголошує: «Насамперед, вагітним жінкам взагалі протипоказано їсти гриби. Основна порада для усіх решта — не споживайте дикорослих грибів, якщо не маєте абсолютної впевненості у тому, що вони безпечні. Якщо ви все ж поїли грибів і після цього виникли симптоми отруєння – негайно звертайтеся за медичною допомогою».

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Теги: Волинь, гриби, отруєння, жінка
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