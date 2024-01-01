МОЗ скасувало інвалідність 74 військовозобовʼязаних, яку встановила Хмельницька МСЕК





Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит «Українських Новин», пише



У відомстві розповіли про перевірки щодо обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам:



- віком від 18 до 60 років, рішення щодо яких ухвалили в період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року. Комісія розглянула 53 734 справи, для перегляду відібрали 781 справу;



- віком від 25 до 50 років, яким встановили інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні в період з 6 червня 2024 року по 21 червня 2024 року. Комісія розглянула 37 891 справу, а для перегляду відібрала 543 справи.

Окрім того, МОЗ взаємодіє з правоохоронними органами в межах розслідувань за кримінальними провадженнями.



«Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті та скасовані», — йдеться у відповіді на запит.



У 38 випадках II групу інвалідності скасували й встановили III групу інвалідності. А у 36 випадках групу інвалідності зняли.



Скандали з МСЕК



4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області, а також її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варту.



7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави в понад 500 мільйонів гривень.



Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, 49 прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.



Після цього керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади за власним бажанням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницького центру медико-соціальної експертизи.Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит «Українських Новин», пише Громадське - віком від 18 до 60 років, рішення щодо яких ухвалили в період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року. Комісія розглянула 53 734 справи, для перегляду відібрали 781 справу;- віком від 25 до 50 років, яким встановили інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні в період з 6 червня 2024 року по 21 червня 2024 року. Комісія розглянула 37 891 справу, а для перегляду відібрала 543 справи.Окрім того, МОЗ взаємодіє з правоохоронними органами в межах розслідувань за кримінальними провадженнями.«Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті та скасовані», — йдеться у відповіді на запит.У 38 випадках II групу інвалідності скасували й встановили III групу інвалідності. А у 36 випадках групу інвалідності зняли.4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області, а також її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варту.7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави в понад 500 мільйонів гривень.Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, 49 прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.Після цього керівник Хмельницької обласної прокуратуризвільнився з посади за власним бажанням.

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