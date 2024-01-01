МОЗ скасувало інвалідність 74 військовозобовʼязаних, яку встановила Хмельницька МСЕК
Сьогодні, 15:23
Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницького центру медико-соціальної експертизи.
Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит «Українських Новин», пише Громадське.
У відомстві розповіли про перевірки щодо обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам:
- віком від 18 до 60 років, рішення щодо яких ухвалили в період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року. Комісія розглянула 53 734 справи, для перегляду відібрали 781 справу;
- віком від 25 до 50 років, яким встановили інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні в період з 6 червня 2024 року по 21 червня 2024 року. Комісія розглянула 37 891 справу, а для перегляду відібрала 543 справи.
Окрім того, МОЗ взаємодіє з правоохоронними органами в межах розслідувань за кримінальними провадженнями.
«Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті та скасовані», — йдеться у відповіді на запит.
У 38 випадках II групу інвалідності скасували й встановили III групу інвалідності. А у 36 випадках групу інвалідності зняли.
Скандали з МСЕК
4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області, а також її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варту.
7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави в понад 500 мільйонів гривень.
Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, 49 прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.
Після цього керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади за власним бажанням.
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Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит «Українських Новин», пише Громадське.
У відомстві розповіли про перевірки щодо обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам:
- віком від 18 до 60 років, рішення щодо яких ухвалили в період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року. Комісія розглянула 53 734 справи, для перегляду відібрали 781 справу;
- віком від 25 до 50 років, яким встановили інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні в період з 6 червня 2024 року по 21 червня 2024 року. Комісія розглянула 37 891 справу, а для перегляду відібрала 543 справи.
Окрім того, МОЗ взаємодіє з правоохоронними органами в межах розслідувань за кримінальними провадженнями.
«Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті та скасовані», — йдеться у відповіді на запит.
У 38 випадках II групу інвалідності скасували й встановили III групу інвалідності. А у 36 випадках групу інвалідності зняли.
Скандали з МСЕК
4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області, а також її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варту.
7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави в понад 500 мільйонів гривень.
Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, 49 прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.
Після цього керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади за власним бажанням.
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